Metales a la baja tras fin del acuerdo de paz

Los precios del oro cayeron el miércoles mientras los del petróleo se dispararon y se intensificaban los temores sobre la inflación, después de que el presidente de Estados Unidos afirmara que el acuerdo provisional destinado a poner fin al conflicto con Irán había “llegado a su fin”.

El oro al contado cayó 2% a 4,025.67 dólares por onza, tras alcanzar a primera hora de la sesión su nivel más bajo desde el 1 de julio. Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en agosto bajaron 2.9%, hasta 4,035.20 dólares por onza.

“El principal factor que explica el movimiento es la creciente escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán; al haberse esfumado la posibilidad de un alto al fuego, hemos visto cómo los activos de riesgo, en general, cotizaban a la baja, incluido el oro”, afirmó David Meger, director de Operaciones con Metales en High Ridge Futures.

En un recrudecimiento de las hostilidades, Irán afirmó haber atacado instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait después de que las fuerzas estadounidenses golpearan objetivos iraníes en respuesta a los ataques contra petroleros en el Estrecho de Ormuz.

El aumento de los precios de la energía puede alimentar la inflación y, potencialmente, llevar a los bancos centrales a subir las tasas de interés para contener las presiones sobre los precios. Aunque el oro suele considerarse una cobertura contra la inflación, este metal, que no genera rendimiento, tiende a perder atractivo en un entorno de tasas de interés elevadas.

Entre otros metales, la plata al contado cayó 4.5% a 57.33 dólares por onza; el platino bajó 4.4% a 1,568.93 dólares y el paladio cedió 4.9% a 1,213.93 dólares.

Cobre también perdió

El cobre bajó el miércoles después de que nuevos enfrentamientos en Medio Oriente pusieron en peligro un acuerdo de alto al fuego provisional, lo que reavivó las preocupaciones sobre el crecimiento económico y la demanda de metales.

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó 1.4% a 13,184 dólares por tonelada métrica , tras haber caído 0.3% en la sesión anterior.

“Los metales están experimentando la reacción inicial ante el aumento de los precios del petróleo y el mercado está a la espera de ver si la situación se agrava o si se trata, una vez más, de mera retórica”, dijo Ole Hansen, responsable de Estrategia de Materias Primas de Saxo Bank.

Durante el conflicto, los inversionistas temían que el aumento de los precios del petróleo acelerara la inflación y frenara el crecimiento económico mundial, lo que reduciría la demanda de metales.

Los futuros del cobre en la Comex de Estados Unidos cayerono 2.1%, a 6.10 dólares la libra.

El aluminio en la LME bajó 0.2% a 3,131 dólares por tonelada, debido a la preocupación por nuevas interrupciones en las fundiciones de la región, que representa alrededor del 9% del suministro mundial de este metal utilizado en el transporte, la construcción y el embalaje.

El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió 0.7%, a 23,075 yuanes (3,394.38 dólares) por tonelada.

El aluminio se desplomó 16% en junio, su mayor caída mensual desde la crisis financiera mundial de 2008, después de que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán llevaron a los operadores a descontar la prima de riesgo de guerra de los precios.

Entre otros metales básicos, el zinc cayó 1.3% a 3,524.50 dólares por tonelada, y el estaño perdió 2.2% a 52,175 dólares, mientras que el plomo subió 0.4% a 1,891 dólares.