HSBC otorga línea de crédito por 2,500 millones de pesos a Nexu para impulsar financiamiento automotriz

HSBC México otorgó una línea de crédito por 2,500 millones de pesos a Nexu, empresa tecnológica especializada en financiamiento automotriz, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para la compra de vehículos en el país mediante procesos digitales de originación.

De acuerdo con la compañía, los recursos se destinarán a financiar más de 10,000 unidades para clientes particulares en México, a través de las marcas automotrices con las que mantiene convenios comerciales. La operación busca fortalecer la capacidad de colocación de crédito de la empresa y ampliar el acceso al financiamiento para segmentos de la población que tradicionalmente enfrentan mayores obstáculos para obtener un préstamo automotriz.

Nexu explicó que su modelo de negocio se basa en una plataforma tecnológica que utiliza Inteligencia Artificial para realizar evaluaciones de riesgo en tiempo real, a partir del análisis integral de datos, lo que permite ofrecer procesos de autorización completamente digitales y adaptar las condiciones del financiamiento al perfil de cada cliente. La empresa señaló que su enfoque está dirigido principalmente a personas con historial crediticio limitado o con opciones restringidas para acceder a crédito automotriz a través de canales tradicionales.

Actualmente, la compañía mantiene alianzas con más de 1,000 concesionarios que operan en México y, desde su fundación en el 2014, ha originado más de 20,000 financiamientos para la adquisición de vehículos. De acuerdo con la empresa, su tecnología también se integra con fabricantes que representan alrededor de 50% del mercado automotriz nacional.

Abdon Nacif, cofundador y director de Nexu, indicó que la plataforma fue desarrollada para ofrecer respuestas de crédito en tiempo real y facilitar la conexión entre instituciones financieras, agencias automotrices y clientes finales. Añadió que la rapidez en la evaluación y aprobación de solicitudes permite ampliar las posibilidades de financiamiento para un mayor número de compradores.

Por su parte, Fernando Gómez Arriola, también cofundador y director de la empresa, señaló que más de la mitad de los clientes de Nexu obtiene con la compañía su primer crédito automotriz, por lo que el nuevo financiamiento contribuirá a ampliar el acceso a este tipo de productos y fortalecer el crecimiento de la organización. Destacó que el fondeo constituye un elemento clave para incrementar la capacidad de originación de créditos.

Financiamiento

Desde la perspectiva de HSBC México, la operación forma parte de su estrategia para ofrecer soluciones de financiamiento estructurado a empresas con modelos de negocio especializados. Mauricio Alazraki, director de grandes corporaciones del banco, señaló que la línea de crédito refleja el interés de la institución por acompañar a sus clientes corporativos con esquemas de financiamiento acordes con sus necesidades y respaldar un crecimiento sostenido.

La estructura del financiamiento cuenta con calificaciones otorgadas por Fitch Ratings y Moody's. Según Nexu, se trata de la primera empresa mexicana de tecnología financiera en obtener este tipo de evaluaciones para sus estructuras de fondeo, como parte de su estrategia para fortalecer el acceso a capital institucional y consolidarse como un habilitador tecnológico para la expansión del crédito y el arrendamiento automotriz en México.

La empresa ha levantado más de 30 millones de dólares de inversionistas como Altos Ventures, Y Combinator, Valor Capital, FinTech Collective, Endeavor Catalyst, Square One y Tresalia Capital.