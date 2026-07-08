Precios del petróleo continúan al alza ante conflicto entre EU e Irán

Los precios del petróleo continuaron al alza el jueves, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el fin de la tregua con Irán y ordenara nuevos bombardeos contra ese país, tras los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz.

Fue el segundo día consecutivo de aumentos de precios del crudo en respuesta al intercambio de ataques en marcha en Oriente Medio que prácticamente dio al traste con la frágil tregua entre Washington y Teherán.

Trump también revocó un levantamiento temporal de sanciones sobre la venta de petróleo iraní.

A las 02:30 GMT, el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense de petróleo, subía 1.4% a 74.52 el barril.

A su vez, el Brent del mar del Norte, referencia mundial, aumentaba 1.3% a 79 dólares el barril.