Economía mundial, resistente al impacto de la guerra en Oriente Medio: FMI, Banco Mundial, AIE y OMC

La economía mundial ⁠se ha mostrado, en general, resistente al ⁠impacto de la ⁠guerra en Oriente Medio, dijeron el miércoles en un comunicado conjunto los responsables de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo del Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los líderes económicos reiteraron la necesidad de avanzar a una resolución del conflicto ⁠y la reapertura ⁠del ⁠estrecho de Ormuz.

"La incertidumbre sigue ⁠siendo alta y las repercusiones de la guerra podrían prolongarse. Los mercados energéticos y el tránsito de mercancías siguen enfrentándose ⁠a dificultades", señaló el comunicado.