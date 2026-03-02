SRE activa protocolo de atención consular tras muerte de mexicano en centro migratorio de EU

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que una persona mexicana murió mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement) en el Centro de Procesamiento en Adelanto, California.

Las autoridades mexicanas exigieron a sus contrapartes estadounidenses una investigación inmediata y a fondo para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar posibles responsabilidades.

"Se exigirá una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones que han derivado en el fallecimiento de connacionales bajo custodia de esta autoridad, a fin de determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan", anunció la cancillería mexicana en un comunicado.

Tras conocer los hechos, el Consulado de México en San Bernardino activó los protocolos de protección consular y solicitó información detallada sobre lo ocurrido, incluido el expediente médico, los reportes de custodia y cualquier otro documento que permita reconstruir las condiciones en las que se encontraba la persona fallecida.

Asimismo, personal consular mantiene contacto con la familia del connacional para brindar acompañamiento legal y apoyo en los trámites necesarios, entre ellos la eventual repatriación de los restos.

La SRE también anunció que pedirá revisar las condiciones en las que permanecen personas mexicanas detenidas en instalaciones migratorias de Estados Unidos, ante la preocupación por otros casos similares registrados bajo custodia de esa autoridad.

"La atención a este tipo de situaciones y el establecimiento de vías para resolverlas son prioritarias para el Gobierno de México (...) Se reitera que la protección de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior es una prioridad del Gobierno de México", agregó.