OMS planea reubicaciones y suprimir algunas actividades por restricciones presupuestarias

La Organización Mundial de la Salud planea reubicar cuatro unidades, abandonar algunas tareas y ha visto partir a más de 400 empleados en medio de los recortes presupuestarios provocados por la decisión de Estados Unidos de abandonar la agencia, según documentos a los que Reuters tuvo acceso.

Los traslados podrían suponer un ahorro de hasta 3.3 millones de dólares anuales, aunque habrá un desembolso inicial para llevarlos a cabo, señala la OMS en los documentos. En enero de 2025, alrededor del 31% del personal, es decir, casi 3,000 personas, trabajaban en Ginebra.

El recorte de la financiación de la agencia fue provocado por la decisión de Estados Unidos de abandonarla, anunciada el primer día de la presidencia de Trump en enero de este año.

En mayo, la OMS recortó su presupuesto para 2026-2027 en un 21%, a 4,200 millones de dólares, y ya ha reducido a la mitad su equipo directivo.

Los documentos, compartidos con los Estados miembros y observadores esta semana, también sugieren reducir algunas áreas de trabajo en las oficinas regionales de la OMS.

Un portavoz de la OMS confirmó que 409 de los cerca de 9,450 empleados de la organización en todo el mundo habían abandonado el organismo desde enero debido a bajas naturales, contratos no renovados y jubilaciones anticipadas voluntarias.

El portavoz dijo que la OMS también prevé la reducción de 600 puestos de trabajo en Ginebra, además de los que se han ido a nivel mundial.

No hizo comentarios específicos sobre los detalles de los documentos, pero dijo que cualquier reubicación se basa en hacer que la agencia sea más "ágil y eficiente" y para evitar la fragmentación de las divisiones en múltiples ubicaciones.