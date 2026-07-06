Gustavo Petro insiste en negar "legitimidad" de su sucesor ultraderechista

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó de nuevo el lunes la "legitimidad" del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, un ultraderechista respaldado por Donald Trump que ganó el balotaje de junio, según datos oficiales.

El primer presidente izquierdista en la historia de Colombia ha cuestionado reiteradamente los resultados de las ajustadas elecciones en las que el De la Espriella venció por menos de un punto porcentual al senador oficialista Iván Cepeda.

"El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones", dijo el lunes en la red social X el mandatario, que alega un "fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera".

Observadores internacionales y las autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.

Petro dijo que una firma colombiana encargada del conteo preliminar utilizó "algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo", principalmente de los votos de residentes en el extranjero.

Iván Cepeda, candidato de la izquierda derrotado en el balotaje por De la Espriella, reconoció los resultados de las elecciones, pero anunció que se declarará en "desobediencia civil" frente al gobierno entrante si éste no toma distancia del gobierno estadounidense.

Colombia y Estados Unidos, históricamente aliadas, atraviesan tensiones diplomáticas inéditas desde que Trump asumió su segundo mandato.

Sin experiencia en política, De la Espriella promete fomentar la inversión privada, recortar el Estado en un 40% e imponer mano dura frente a las guerrillas y carteles narcotraficantes, en medio de la peor crisis de violencia en el país en la última década tras intentos fallidos de Petro por negociar la paz con varias organizaciones.

Petro convocó protestas el 20 de julio, fecha de conmemoración de la independencia, para defender sus reformas sociales. Anunció un discurso de despedida ese día, antes de la posesión del nuevo gobierno en agosto.

De la Espriella ya ha anunciado los nombres de cuatro de sus futuros ministros en las carteras de Defensa, Interior, Ambiente y Hacienda.

En medio del proceso de transición, el mandatario electo denuncia haber hallado rastros de corrupción y "contratos a dedo" durante el gobierno de Petro.