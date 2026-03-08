Estrecho de Ormuz ¿por qué es importante y qué tiene que ver con el conflicto de EU-Israel vs. Irán?

El estrecho de Ormuz es un punto de paso clave para el comercio mundial de petróleo, toda vez que es la puerta de entrada al Golfo Pérsico.

Ubicado entre Irán y el sultanato de Omán, el estrecho de Ormuz es particularmente vulnerable debido a su escaso ancho —unos 50 kilómetros— y su profundidad, que no supera los 60 metros.

Está salpicado de islas desiertas o escasamente habitadas, pero de gran importancia estratégica: las islas iraníes de Ormuz, Qeshm y Larak, frente a la costa iraní de Bandar Abás.

La costa omaní, la península de Musandam, forma un índice que apunta hacia Irán, separada del resto del sultanato por territorios pertenecientes a los Emiratos Árabes Unidos.

Frente a los Emiratos las tres "islas estratégicas" —la Gran Tomb, la Pequeña Tomb y Abu Musa— constituyen un puesto de observación privilegiado sobre todas las costas de los países del Golfo: Emiratos, Catar, Baréin, Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Irán y Omán.

Estas islas están ocupadas por Irán desde 1971, tras la retirada de las fuerzas británicas de la región.

Crucial para el petróleo

El estrecho de Ormuz es la principal vía de navegación que conecta a los ricos países petroleros de Medio Oriente con el resto del mundo.

En 2024 alrededor de 20 millones de barriles de crudo transitaban diariamente por él, lo que representa cerca del 20% del consumo mundial de petróleo líquido, según la Agencia de Información Energética (AIE) de EU.

Aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado también pasaba por esta ruta, principalmente desde Catar.

Más del 80% del petróleo y gas que transita por el estrecho tiene como destino los mercados asiáticos, según la AIE.

Solo Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos cuentan con una red de oleoductos capaz de transportar un máximo de 2.6 millones de barriles por día, lo que les permite sortear el estrecho de Ormuz, señala la misma fuente.

– Tensiones –

Irán se considera a sí mismo el guardián del Golfo Pérsico, pero siempre denunció la presencia de fuerzas extranjeras, por lo que amenazó en varias ocasiones con bloquear el estrecho de Ormuz en caso de una acción militar de Estados Unidos en la zona.

Los Guardianes de la Revolución controlan las operaciones navales en el Golfo y están encargados de garantizar la seguridad del estrecho.

Una de las mayores perturbaciones al transporte de petróleo se remonta a 1984, en plena guerra Irán-Irak (1980-1988), durante la llamada "Guerra de los petroleros". Más de 500 barcos fueron destruidos o dañados.

EU-Israel vs Irán

Los ataques con drones iraníes podrían perturbar el estrecho de Ormuz durante meses, pero no está tan claro cuánto tiempo podría mantener la República Islámica su bombardeo con misiles, según fuentes de inteligencia y analistas militares.

Desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el sábado 28 de febrero, este país ha lanzado cientos de misiles y más de 1,000 drones contra los Estados del Golfo aliados con Washington. La mayoría fueron interceptados por las defensas aéreas, pero algunos edificios residenciales y comerciales, infraestructuras y bases militares estadounidenses han sufrido daños.

Teherán es un importante fabricante de drones y tiene la capacidad industrial para producir alrededor de 10,000 al mes, según el Centre for Information Resilience, un grupo de investigación sin ánimo de lucro financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

Se desconoce el tamaño de su arsenal de misiles, con estimaciones que oscilan entre los 2,500 del ejército israelí y los 6,000 de otros analistas. La cantidad de armas que le quedan a Irán podría ser un factor importante para determinar el curso de la guerra.

El cierre del estrecho de Ormuz, un angosto paso entre Irán y Omán por el que circula una quinta parte del crudo y el gas natural licuado del mundo, ha sido uno de los principales objetivos de Irán, y el tráfico marítimo por esta crucial arteria energética se ha paralizado casi por completo tras los ataques iraníes a seis buques.

Los precios de la energía se han disparado, con un aumento del 12% del crudo Brent y de alrededor del 50% del índice de referencia del gas natural europeo en lo que va de semana.

"Irán no va a ceder fácil ni rápidamente, tiene los medios para hacer que el tráfico comercial por Ormuz sea inseguro", dijo Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group.

"Estados Unidos está dando prioridad a los ataques contra las municiones, bases e instalaciones iraníes que amenazan el estrecho. Pero todo lo que Irán tiene que hacer es demostrar que puede atacar algunos petroleros y la preocupación se encargará del resto, la gente simplemente no pasará", agregó McNally.