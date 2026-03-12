Wall Street cierra con fuertes pérdidas ante aumento de los precios del petróleo por la guerra

Los tres principales índices de Wall Street registraron fuertes bajas en la sesión del jueves. El mercado se mostró nervioso después de que ataques iraníes contra dos petroleros dispararon los precios del ⁠crudo hacia los 100 dólares por barril, generando temores inflacionarios.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, bajó 1.56% a 46,677.85 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 1.52% a 6,672.62 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico bajó 1.78% a 22,311.98 puntos.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió mantener cerrado el Estrecho de Ormuz mientras los ataques estadounidenses continúen, y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que la guerra estaba creando la mayor interrupción del suministro de la historia.

En las cifras, las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo cayeron en 1,000, a ⁠una cifra desestacionalizada de 213,000 para la ⁠semana que concluyó el 7 de marzo, según informó el Departamento de Trabajo, debajo de las 215,000 solicitudes esperadas por analistas.

La Reserva Federal se reunirá la próxima semana y con un mercado laboral que se muestra sólido, las preocupaciones por la guerra anticipan un ajuste de las proyecciones de recortes de tasas este año, lo que también dificulta el crecimiento de las empresas y sus ganancias.

En este contexto, ocho de los 11 sectores del S&P 500 cerraron con pérdidas. Las empresas del sector industrial (-2.19%) y las compañías de consumo discrecional (-1.84%) lideraron las bajas. Las empresas de energía (+1.47%) destacaron impulsadas por los precios del petróleo.