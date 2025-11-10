Juan Ramón de la Fuente participará en reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7

El canciller Juan Ramón de la Fuente participará en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, que se celebrará el 11 y 12 de noviembre en Ontario, Canadá, con una agenda centrada en temas de seguridad, combate al crimen transnacional y estabilidad económica global.

Durante el encuentro, los representantes de Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón dialogarán sobre el combate al tráfico ilícito de drogas, armas y personas, además de buscar mecanismos para diversificar las cadenas de suministro y reducir vulnerabilidades ante las disrupciones del mercado internacional.

"Entre los temas que se abordarán en este encuentro, destacan el combate al tráfico ilícito de drogas, armas y personas, así como acciones para mitigar vulnerabilidades y diversificar cadenas de suministro ante las disrupciones del mercado, entre otros", destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Además de los países miembros del G7, asisten como invitados Australia, Brasil, Corea del Sur, India y Sudáfrica, naciones que participaron previamente en la Cumbre de Kananaskis, celebrada en junio.

México refrenda su compromiso en fortalecer la cooperación internacional y participar en los principales foros de diálogo global frente a los desafíos compartidos en materia de seguridad y desarrollo económico.