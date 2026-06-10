Italia aprueba uso de IA en la policía: Permitirá controles biométricos y videovigilancia

El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado este miércoles dos decretos legislativos para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en actividades policiales, incluyendo controles biométricos y videovigilancia.

"Hoy hemos aprobado una medida que, por primera vez, regula el uso de la Inteligencia Artificial por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El objetivo es dotar a las fuerzas policiales de las herramientas más avanzadas para mejorar la eficacia de sus operaciones", ha señalado el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, ha afirmado que "la IA es una herramienta importante para apoyar la labor policial", si bien no pretende "sustituir" las decisiones tomadas por humanos. "No se contempla la vigilancia masiva ni un sistema generalizado de 'Gran Hermano' y se prohíbe el uso de grandes bases de datos biométricos", ha argüido.

Los dos textos permiten la utilización de la IA dentro de la Policía, siempre que haya una supervisión humana y esté previsto por orden judicial. Con ello, el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, busca regular dentro del derecho italiano las excepciones ya previstas en la normativa europea.

Por su parte, el subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alfredo Mantovano, ha afirmado que Italia es "el primer país" de la Unión Europea en adoptar una ley marco nacional para regular la IA, asegurando que el enfoque de los decretos "está en sintonía" con la última encíclica del Papa.