Aerolíneas comienzan a aumentar sus tarifas ante la subida del precio del combustible

Air New Zealand anunció este martes que ⁠ha aumentado todas sus tarifas debido al conflicto en Oriente Medio y que podría tomar nuevas medidas en materia de precios, lo que ⁠pone de relieve cómo las aerolíneas mundiales tratarán de repercutir el aumento del precio del petróleo en los pasajeros.

Los precios del combustible para aviones, que antes del conflicto rondaban 85 a 90 dólares por barril, han aumentado considerablemente hasta situarse entre 150 y 200 dólares por barril en los últimos días, dijo la aerolínea de bandera ⁠de Nueva Zelanda, que añadió que suspendía sus previsiones financieras para ⁠2026 debido a la incertidumbre sobre el conflicto.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una subida de los precios del petróleo, lo que ha trastocado los viajes a nivel mundial y ha despertado el temor a una profunda caída de viajes y a la posibilidad de una paralización generalizada de los aviones.

En una respuesta por correo electrónico a Reuters, Air New Zealand dijo que había aumentado las tarifas económicas de ida en 10 dólares neozelandeses (5.92 dólares) en las rutas nacionales, en 20 dólares neozelandeses en los servicios internacionales de corta distancia y en 90 dólares neozelandeses en los vuelos de larga distancia.

Aunque las tarifas aéreas se han disparado en las rutas entre Asia y Europa debido a los cierres del espacio aéreo y a las restricciones de capacidad, Air New Zealand es una de las primeras aerolíneas en anunciar aumentos generalizados en los precios de los billetes desde el inicio de la guerra.

"Si el conflicto provoca un aumento continuado de los costes del combustible para aviones, es posible que tengamos que tomar nuevas medidas en materia de precios y ajustar nuestra red y nuestros horarios según sea necesario", dijo la compañía aérea.

Ante la subida de los precios del petróleo, Vietnam Airlines ha pedido a las autoridades locales que eliminen el impuesto medioambiental sobre el combustible para aviones con el fin de ayudar a mantener sus operaciones. El Gobierno del país del sudeste asiático dijo que los costes operativos de las aerolíneas vietnamitas han aumentado entre un 60% y un 70% debido al aumento de los precios del combustible para aviones y que los proveedores de combustible tenían dificultades para satisfacer la demanda de las aerolíneas.

Air New Zealand dijo que, por el momento, no hay interrupciones en el suministro de combustible para aviones en Nueva Zelanda, pero que está colaborando estrechamente con los proveedores y el Gobierno para supervisar la evolución de la situación.

Las acciones de las aerolíneas se estabilizan

Algunas acciones de aerolíneas recibieron impulso gracias a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que la guerra podría terminar pronto, lo que provocó que los precios del petróleo bajasen a alrededor de 90 dólares el barril el ⁠martes, desde un máximo de 119 dólares el lunes. En Asia y Oceanía, las acciones de ⁠las aerolíneas mostraban signos de estabilización, con Air New Zealand subiendo un ⁠2%, Korean Air Lines subiendo un 8%, Qantas Airways, de Australia, ganando un 1.5% y la aerolínea de Hong Kong Cathay Pacific subiendo más de 4 por ciento. Todas ellas habían registrado ⁠fuertes caídas el lunes.

Cathay Pacific ya aplica recargos por combustible, como 72.90 dólares por trayecto en los vuelos entre Hong Kong y Europa y Norteamérica, que se mantuvieron sin cambios el mes pasado. La aerolínea dijo el martes que revisaba los recargos mensualmente, teniendo en cuenta principalmente las fluctuaciones del combustible para aviones en lugar de los precios del petróleo, y que realizaba los ajustes oportunos.

El combustible es el segundo gasto más importante para las compañías aéreas después de la mano de obra, y suele representar entre una quinta y una cuarta parte de los gastos de explotación. Algunas de las principales aerolíneas asiáticas y europeas cuentan con cobertura contra el riesgo del petróleo, pero las aerolíneas estadounidenses han dejado de hacerlo en gran medida durante las últimas dos décadas.

Los altos precios del petróleo y los cierres del espacio aéreo debido a ⁠la guerra están disparando el precio de los billetes de avión en algunas rutas y obligando a la gente a reconsiderar sus planes de viaje