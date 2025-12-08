Israel decomisa activos de la agencia para palestinos

Jerusalén. El director de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) denunció que las autoridades israelíes decomisaron sus activos en las instalaciones de Jerusalén Este ayer lunes 08 de diciembre, lo que Israel justificó como un operativo para cobrar impuestos adeudados.

"Hoy temprano en la mañana, la policía israelí acompañada por funcionarios municipales irrumpieron por la fuerza en el complejo de la UNRWA en Jerusalén Este", escribió Philippe Lazzarini en X.

La policía indicó que los decomisos fueron "llevados a cabo por la municipalidad de Jerusalén como parte de un procedimiento de cobro de deudas".

Pero Roland Friedrich, director de UNRWA para Cisjordania y Jerusalén, cuestionó la medida.

"No hay deuda porque Naciones Unidas, y la UNRWA que hace parte de ella, no está obligada a ningún tipo de impuesto, según la ley internacional y la ley que Israel mismo adoptó", expresó.

Según la convención de 1946, la ONU y sus activos no pueden ser objeto de impuestos en los países anfitriones.