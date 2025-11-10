Irán tacha de "absurda" la acusación de intentar asesinar a la embajadora israelí en México

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán tachó este lunes de "absurda" la acusación de Estados Unidos sobre una conspiración de Teherán para intentar asesinar a la embajadora israelí en México.

"Consideramos esta acusación muy ridícula y absurda", afirmó el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, que lo enmarcó en una supuesta estrategia para "destruir las relaciones amistosas de Irán con otros países".

Tras la acusación de Washington el viernes sobre el intento de asesinato, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel agradeció a las autoridades mexicanas "por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán".

Pero más tarde, la Cancillería de México afirmó "no haber recibido información" sobre el presunto complot, y la embajada de Irán en México lo calificó de "una gran mentira".

Un funcionario estadounidense señaló que la Fuerza Quds, unidad de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, inició el complot a finales de 2024 y que este fue frustrado a principios de este año.

El presunto complot implicaba reclutar operativos a través de la embajada de Irán en Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, mantiene una alianza táctica con Teherán.

"Todo el asunto fue fabricado", destacó Baqai este lunes.

A mediados de junio, Israel lanzó una campaña de bombardeos sin precedentes contra Irán, lo que desencadenó una guerra de 12 días durante la cual Estados Unidos participó brevemente con ataques contra sitios nucleares iraníes.

Desde el 24 de junio está vigente un alto el fuego entre Irán e Israel.