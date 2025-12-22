Petróleo sube mientras EU intensifica sus intercepciones contra petroleros venezolanos

Los precios del petróleo subían este lunes, después de que Estados Unidos interceptó un petrolero en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, lo que hacía temer una interrupción del suministro.

A las 09:18 GMT, los futuros del Brent ganaban 52 centavos, o un 0.86%, a 60.99 dólares por barril, y ⁠los del West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos mejoraban 50 centavos, o un 0.88%, a 57.02 dólares.

"El mercado está despertando al hecho de que la administración (del presidente Donald) Trump está adoptando un enfoque de línea dura hacia ⁠el comercio petrolero venezolano", dijo June Goh, analista senior del mercado petrolero en Sparta Commodities.

El crudo venezolano representa alrededor del 1% de la oferta mundial.

"Los precios del petróleo se han visto apoyados por estas noticias geopolíticas, junto con las tensiones latentes entre Rusia y Ucrania de fondo, en un mercado que, por lo demás, es fundamentalmente bajista", señaló Goh.

La Guardia Costera estadounidense está persiguiendo a un petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela, en la que sería la segunda operación de este tipo en las últimas horas y la tercera en menos de dos semanas si tiene éxito, dijeron funcionarios a Reuters el domingo.

El repunte en los precios del crudo ha ⁠sido provocado por el anuncio de Trump de un bloqueo "total y completo" de los petroleros venezolanos sancionados y ⁠los acontecimientos posteriores en ese país, seguido por informes de un ataque ucraniano con drones a un buque de la flota rusa en la sombra en el Mediterráneo, dijo el analista de IG Tony Sycamore.

Los referenciales Brent y WTI cayeron cerca de un 1% la semana pasada.