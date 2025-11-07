Embajador de Irán acusa a Israel de querer destruir la amistad con México

El embajador de la República Islámica de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, acusó este viernes a Israel de difundir una “gran mentira” con el fin de dañar la relación histórica entre México e Irán, luego de que medios internacionales difundieran que Teherán habría intentado orquestar un atentado contra la embajadora israelí en México, Einat Kranz Neiger.

“Esa acusación es un invento mediático, una gran mentira. Israel busca destruir la amistad entre Irán y México, una relación que tiene más de 123 años”, declaró el diplomático ante medios en la sede de la embajada iraní en la capital mexicana.

Pasandideh aseguró que su país respeta plenamente la soberanía y las leyes mexicanas.

“México tiene confianza en Irán, al igual que nosotros confiamos en México. Nunca haríamos nada contrario a la seguridad de este país. El respeto a sus leyes y normas es de máxima importancia para nosotros”, afirmó.

El embajador sostuvo que la difusión de esta versión tiene, según él, dos propósitos: “Vengarse del pueblo mexicano porque muchos se manifestaron por la libertad de Palestina, y generar miedo hacia los iraníes justo antes del Mundial de Futbol que México organizará”.

Añadió que Irán fue el primer país asiático en clasificar al torneo y recordó que, debido a tensiones diplomáticas, Estados Unidos y Canadá no otorgan visas a ciudadanos iraníes.

“La única esperanza de nuestra gente para asistir al Mundial es venir a México. Inventar esta historia busca asustar a los mexicanos y dañar nuestra imagen”, expresó.

Pasandideh insistió en que “no existe ninguna amenaza de seguridad por parte de esta embajada ni de ningún iraní”, y consideró que la embajadora israelí “quiere convertirse en una celebridad a costa de un falso escándalo”.

El diplomático subrayó además que Irán alberga la comunidad judía más grande de Medio Oriente después de Israel, como muestra de la convivencia pacífica en su país.

Tras expresar Israel su agradecimiento por el apoyo en seguridad e inteligencia por parte de México para neutralizar el supuesto atentado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que no existe ningún reporte sobre un presunto atentado contra la embajadora de Israel en México.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informan que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México”, precisaron en una nota informativa conjunta.

Las dependencias reiteraron su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el país y de continuar con la colaboración en materia de seguridad e inteligencia “en el marco de la soberanía nacional”.