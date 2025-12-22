China mantiene sin cambios sus tasas de interés por séptimo mes en diciembre

China mantuvo este lunes sin cambios los tipos de interés de referencia de los préstamos por séptimo mes consecutivo en diciembre, en línea ⁠con las expectativas del mercado.

El tipo de interés preferencial a un año (LPR, por sus siglas en inglés) se mantuvo ⁠en el 3%, mientras que el tipo de interés preferencial a 5 años permaneció en el 3.50 por ciento.

En una encuesta de Reuters realizada la semana pasada entre 25 agentes del mercado, todos ellos preveían que no habría cambios en ninguno de los dos tipos.

La mayoría de los préstamos nuevos y pendientes en ⁠China se basan en el LPR a un año, ⁠mientras que el tipo a cinco años influye en el precio de las hipotecas.