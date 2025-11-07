México niega tener reportes sobre supuesto atentado contra embajadora de Israel

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron este viernes que no existe ningún reporte sobre un presunto atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, como fue difundido por medios internacionales.

En una nota informativa ambas dependencias señalaron que hasta el momento no se ha recibido información que confirme la versión de un complot, presuntamente planeado por Irán, para atentar contra la diplomática israelí.

La Cancillería reiteró su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, mientras que la SSPC subrayó que mantiene una colaboración respetuosa y coordinada —en el marco de la soberanía nacional— con las agencias de seguridad que así lo soliciten.

El gobierno de Israel y su embajada en México habían expresado anteriormente el apoyo y la colaboración de las autoridades mexicanas en materia de seguridad e inteligencia para neutralizar un supesto atentado en contra de la embajadora Einat Kranz, destacando la coordinación constante entre ambos países para garantizar la protección de sus misiones diplomáticas.