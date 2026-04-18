Irán endurece el control del estrecho de Ormuz y Trump advierte "contra chantaje"

Irán ⁠anunció el sábado que estaba reforzando el control sobre el estrecho de Ormuz y advirtió a los navegantes de que la vía, vital para el transporte de energía, volvía a estar cerrada, mientras que el presidente Donald Trump dijo que Teherán no podía chantajear a Estados Unidos cerrándola.

Teherán dijo que estaba respondiendo al bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes, lo que calificó de violación del alto el fuego, mientras que el líder supremo Mojtaba Jamenei anunció que la Armada iraní estaba preparada para ⁠infligir "nuevas y amargas derrotas" a sus enemigos.

Fuentes del sector marítimo indicaron que ⁠al menos dos buques informaron de que habían sido atacados y alcanzados mientras intentaban transitar por la vía navegable. India dijo después que había convocado al embajador iraní en Nueva Delhi y que le había expresado su profunda preocupación por el hecho de que dos buques con bandera india hubieran sido atacados en el estrecho.

Los medios estatales iraníes citaron al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que dijo que el control iraní sobre el estrecho incluía exigir el pago de los costos relacionados con los servicios de seguridad, protección y medio ambiente.

La televisión estatal también citó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que afirmó que Estados Unidos había presentado nuevas propuestas tras las conversaciones mediadas por Pakistán en los últimos días. Teherán las estaba considerando, pero aún no había respondido, agregó.

No hubo indicios inmediatos de que nuevas conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana, pese a que Trump lo anunció el viernes.

Incertidumbre en el Golfo Pérsico

El nuevo y duro mensaje de Teherán inyectaba nueva incertidumbre al conflicto con Irán, aumentando el riesgo de que los envíos de petróleo y gas a través del estrecho sigan interrumpidos justo cuando Washington sopesa si prorrogar el frágil alto el fuego.

Trump dijo que Estados Unidos estaba manteniendo "conversaciones muy buenas" con Irán, pero que Teherán quería volver a cerrar el estrecho. Irán no podía chantajear a Estados Unidos, señaló.

Algunos buques mercantes recibieron mensajes de radio de la Armada iraní en los que se les indicó que no se permitía el paso de ningún barco por la vía marítima, según fuentes de seguridad marítima y del sector naviero, lo que revirtió las señales de que el tráfico que se habían observado a primera hora del día podría reanudarse.

Antes, los rastreadores marítimos habían mostrado un convoy de ocho petroleros transitando por el estrecho paso, en el primer movimiento importante de buques desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán hace siete semanas.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había mencionado "algunas noticias bastante buenas" sobre Irán, sin dar más detalles, pero también dijo que los combates podrían reanudarse si no se alcanza un acuerdo de paz antes del miércoles, cuando expira el alto el fuego de dos semanas.

Irán había anunciado la reapertura temporal del estrecho de Ormuz tras un acuerdo de alto el fuego de 10 días, negociado por Estados Unidos, y que se alcanzó el jueves entre Israel y el Líbano. Israel invadió partes del sur del Líbano después de que el grupo militante Hezbolá, aliado de Irán, se unió a los combates a principios de marzo.

Pero el sábado, el mando de las fuerzas armadas iraníes dijo que el tránsito por el estrecho había vuelto a estar bajo un estricto control militar iraní, alegando lo que describió como repetidas violaciones estadounidenses y actos de "piratería" bajo el pretexto de un bloqueo.

El portavoz dijo que Irán había acordado antes, "de buena fe", el paso controlado de un número limitado de petroleros y buques comerciales tras las negociaciones, pero señaló que las continuas acciones de Estados Unidos habían obligado a Teherán a restablecer controles más estrictos sobre el tráfico marítimo a través de este punto estratégico.

El Mando Central de Estados Unidos señaló en un comunicado que las fuerzas estadounidenses estaban imponiendo un bloqueo marítimo a Irán, pero no hizo comentarios sobre las ⁠últimas acciones iraníes.

Sin claridad sobre conversaciones

La guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero con un ataque estadounidense-israelí contra la República Islámica, ha causado ⁠miles de muertos, se ha extendido a ataques israelíes en el Líbano y ha disparado los precios del ⁠petróleo debido al cierre de facto del estrecho.

A pesar del movimiento inicial de buques, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, dijo que no se había fijado ninguna fecha para la próxima ronda de negociaciones, y añadió que primero debe acordarse un marco de entendimiento.

Al ⁠ser preguntado sobre las informaciones de que Teherán había cerrado el estrecho, argumentó que los estadounidenses habían violado los términos del alto el fuego, por lo que "habrá repercusiones para ellos".

La presión para encontrar una salida a la guerra ha aumentado, ya que los compañeros republicanos de Trump defienden unas mayorías ajustadas en el Congreso en las elecciones de legislativas de noviembre, en un contexto de altos precios de la gasolina en Estados Unidos, una inflación que se acelera y su propio índice de popularidad a la baja.

"Parece que las cosas van muy bien en Oriente Medio con Irán", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One mientras regresaba a Washington desde Phoenix, en el estado de Arizona, el viernes. "Vamos a negociar durante el fin de semana. Espero que las cosas vayan bien. Muchas de estas cuestiones ya se han negociado y acordado".

"Lo principal es que Irán no tendrá armas nucleares. No se puede permitir que Irán tenga armas nucleares, y eso prevalece sobre todo lo demás", agregó.

Pero, en un marcado contraste, Trump también dijo que podría poner fin al alto el fuego con Irán a menos que se llegue a un acuerdo de largo plazo para poner fin a la guerra antes de que expire el miércoles, y añadió que ⁠el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes continuaría.

Trump dijo a Reuters que probablemente habrá más conversaciones directas entre Irán y Estados Unidos este fin de semana. Algunos diplomáticos dijeron que eso era poco probable, dada la logística de reunirse en Islamabad, donde se espera que tengan lugar las conversaciones.

El sábado por la mañana no había indicios de preparativos para las conversaciones en la capital pakistaní, donde el fin de semana pasado se realizaron, sin que se llegara a un acuerdo, las negociaciones de más alto nivel entre Washington y Teherán desde la Revolución Islámica de 1979.