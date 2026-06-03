Inaugura Felipe Macías exposición Las Momias de Guanajuato en Querétaro “Ecos de la Eternidad

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, acompañado por la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, recorrió la exposición Las Momias de Guanajuato en Querétaro “Ecos de la Eternidad”, que permanecerá durante todo el mes de junio en el Mercado Artesanal, ubicado en Ignacio Allende Sur número 20, en el Centro Histórico de la ciudad.

Felifer Macías destacó que “Ecos de la Eternidad” representa una oportunidad para que las familias queretanas conozcan de cerca uno de los atractivos culturales más reconocidos del país, a través de réplicas de las Momias de Guanajuato y de las historias que forman parte de su legado.

“Seguramente todas y todos hemos escuchado hablar de las famosísimas momias de Guanajuato… Pues hoy tenemos una gran sorpresa, porque si alguna vez has querido conocer estas famosas momias de Guanajuato, ahora podrás hacerlo aquí en Querétaro, porque estamos presentando una exposición de réplicas de las momias de Guanajuato”, expresó Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro.

Invitó a las y los queretanos a visitar esta exposición, abierta al público de manera gratuita del 1 de junio al 1 de julio. Las y los asistentes podrán conocer las historias y leyendas que rodean a cada una de las momias, así como apreciar réplicas elaboradas con gran detalle de algunas de las piezas más emblemáticas de Guanajuato.

La exposición Las Momias de Guanajuato en Querétaro “Ecos de la Eternidad” puede visitarse de lunes a domingo, de 9:00 a 20:00 horas, en el Mercado Artesanal. Además de recorrer la muestra, las y los visitantes tendrán la oportunidad de conocer la riqueza cultural de Querétaro y apoyar el trabajo de las y los artesanos locales.

La presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, señaló que esta muestra instalada en el Mercado Artesanal refleja cómo la cultura acerca a las personas y fortalece los lazos de colaboración y amistad entre ambas ciudades.