EU insta a Europa y Canadá a reforzar fuerzas aéreas y navales de la OTAN

Estados Unidos espera que los aliados europeos de la OTAN y ⁠Canadá aumenten con rapidez el número de aeronaves tripuladas y no tripuladas, así como de buques, que aportan a los planes de defensa de la alianza, a medida que ⁠Washington reduce su presencia en ⁠estos ámbitos, dijo el miércoles un alto mando militar estadounidense.

La declaración del general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Alexus Grynkewich, comandante en jefe de la OTAN y jefe de las fuerzas de Washington en Europa, se produjo tras la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de reducir el conjunto de capacidades militares a disposición de la OTAN en caso de crisis.

Trump ha criticado repetidas veces a la OTAN y ha comunicado a sus miembros europeos que tendrán que asumir la responsabilidad principal de la defensa convencional del continente.

Estados Unidos comunicó el mes pasado a sus aliados su decisión de reducir su contribución a un marco conocido como el Modelo de Fuerzas de la OTAN, que incluye un conjunto de fuerzas que podrían activarse durante una crisis.

Estados Unidos no reveló públicamente los detalles de las reducciones previstas. Sin embargo, estas incluyen recortes en una amplia gama de capacidades, entre las que se encuentran aviones de reabastecimiento, aviones de combate, drones y buques de la Marina, según las cifras facilitadas a Reuters por una fuente militar.

La fuente, que habló a ⁠cambio de permanecer en el anonimato, afirmó que ⁠Estados Unidos no había especificado ⁠cuándo dejarían de estar disponibles esos recursos para la OTAN.

No obstante, la declaración de Grynkewich, emitida ⁠tras una reunión de los planificadores militares de la OTAN el miércoles, fue la primera indicación pública de en qué áreas planea recortar Estados Unidos en primer lugar y dónde espera que intervengan los aliados.

Las aeronaves tripuladas y no tripuladas y los buques de guerra son dos áreas en las que Canadá y los aliados europeos "pueden dar un paso al frente ahora y a corto plazo, a medida que Estados ⁠Unidos reduce las fuerzas "asignadas" al Modelo de Fuerzas de la OTAN en Europa y las reorienta hacia otros lugares", afirmó.