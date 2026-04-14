Trump anuncia que negociaciones con Irán podrían reanudarse en Pakistán pese al bloqueo portuario

Las conversaciones para poner fin ⁠a la guerra con Irán podrían reanudarse en Pakistán en los próximos dos días, dijo el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el fracaso de las negociaciones del fin de semana llevó a Washington a imponer un bloqueo a los puertos iraníes.

Funcionarios del golfo Pérsico, de Pakistán y de Irán también dijeron que los equipos negociadores de Washington y Teherán podrían regresar a Islamabad a fines de esta semana, aunque una fuente iraní de alto rango señaló que ⁠aún no se había fijado una fecha.

"Deberían quedarse allá, de verdad, porque podría pasar ⁠algo en los próximos dos días, y nos inclinamos más por ir allá", dijo Trump en una entrevista con el New York Post.

Aunque el bloqueo estadounidense provocó duras declaraciones por parte de Teherán, los indicios de que el diálogo diplomático podría continuar ayudaban a calmar a los mercados petroleros, haciendo que los precios de referencia cayeran por debajo de los 100 dólares el martes. Las conversaciones de más alto nivel entre los países desde la Revolución Islámica de 1979 concluyeron en Islamabad sin avances, lo que suscitó dudas sobre un alto el fuego de dos semanas al que aún le queda una semana por cumplir.

Entre la gran cantidad de cuestiones en juego se encontraban el acceso al estrecho de Ormuz, el programa nuclear de Irán y las sanciones internacionales contra Teherán.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz a casi todos los buques excepto a los suyos, afirmando que el paso solo se permitiría bajo control iraní y previo pago de una tasa.

Casi una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas circulaba por esta estrecha vía navegable, lo que provocó repercusiones generalizadas.

Como contramedida, el ejército estadounidense afirmó que el lunes comenzó a bloquear el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes. Teherán ha amenazado con atacar a los buques de guerra que atraviesen el estrecho y con tomar represalias contra los puertos de sus vecinos del golfo Pérsico.

El Mando Central de Estados Unidos dijo que el bloqueo de los puertos iraníes, que solo se aplica a los buques que van o vienen de Irán, contó con la participación de más de 10,000 militares estadounidenses, más de una decena de buques de guerra y decenas de aviones.

"Durante las primeras 24 horas, ningún barco logró atravesar el bloqueo estadounidense y seis buques mercantes acataron la orden de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta para volver a entrar en un puerto iraní del golfo de Omán", señaló.

Los datos de tráfico marítimo mostraron que el bloqueo apenas había afectado al tráfico del estrecho de Ormuz el martes y que al menos ocho buques cruzaron la vía navegable.

FMI recorta previsión

Las últimas medidas han ensombrecido aún más las perspectivas de la seguridad energética mundial y el suministro de bienes que dependen del petróleo.

El Fondo Monetario Internacional rebajó el martes sus previsiones de crecimiento, citando las alzas de precios y las interrupciones del suministro provocadas por la guerra, y afirmó que la economía mundial se tambaleará al borde de la recesión si el conflicto se agrava y el petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril hasta 2027.

La Agencia Internacional de la Energía recortó de forma drástica sus previsiones de crecimiento de la oferta y la demanda mundiales de petróleo, afirmando que ahora se espera que ambas caigan con respecto a los niveles de 2025.

Los aliados de Estados Unidos en la OTAN, entre ellos Reino Unido y Francia, afirmaron que no se verán arrastrados al conflicto participando en el bloqueo, aunque se han ofrecido a ayudar a proteger el estrecho organizando una misión defensiva multilateral para prestar asistencia cuando se alcance un acuerdo.

China, el principal comprador de petróleo iraní, afirmó que el bloqueo estadounidense es "peligroso e irresponsable" ⁠y que sólo agravará las tensiones.

El vicepresidente JD Vance, que encabezó la delegación de Washington en Pakistán, ha dicho que Trump se mostró ⁠inflexible en cuanto a que todo el material nuclear enriquecido debe ser retirado de Irán y que debe establecerse ⁠un mecanismo para verificar que Teherán no está desarrollando armas nucleares.

Una fuente confirmó los reportes de que Washington había propuesto una suspensión de 20 años de toda actividad nuclear por parte de Irán "con todo tipo de restricciones".

Dos fuentes iraníes afirmaron que Irán había rechazado ⁠la propuesta, sugiriendo una suspensión de solo tres a cinco años.

Una fuente involucrada en las negociaciones en Pakistán dijo que las conversaciones extraoficiales mantenidas desde el fin de semana habían logrado avances significativos para reducir las diferencias sobre la cuestión nuclear, acercando a ambas partes a un acuerdo que podría presentarse en un nuevo encuentro.

No estaba claro qué tipo de acuerdo nuclear podría alcanzarse rápidamente, dada la complejidad de uno de 2015 entre Teherán y las potencias mundiales del que Trump se retiró en 2018, y la probable necesidad de supervisión y verificación por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Los esfuerzos de mediación paquistaníes se han visto complicados por los continuos ataques de Israel a Hezbolá en Líbano. Israel y Estados Unidos afirman que esa campaña no está cubierta por el alto el fuego, mientras que Irán ha insistido en que sí lo está. Enviados israelíes y libaneses se reunieron el martes en Washington. Beirut se ha mostrado partidario de negociar con Israel pese a las objeciones de Hezbolá.

Israel mató a más de 350 personas en Líbano en los peores ataques de la guerra, horas después de que se anunciara el alto el fuego con Irán la semana pasada, pero posteriormente afirmó que estaba dispuesto a discutir un alto el ⁠fuego por separado con el Gobierno libanés.

Dada la impopularidad de la guerra en su país y el rechazo político que está provocando el aumento de los precios de la energía, Trump suspendió la campaña de bombardeos la semana pasada tras amenazar con destruir "toda la civilización" de Irán a menos que reabriera el estrecho.

Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada entre el 10 y el 12 de abril, tras el anuncio del alto el fuego, reveló que el 35% de los estadounidenses aprueba los ataques contra Irán, frente al 37% de la semana anterior.