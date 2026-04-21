La inestabilidad política por las elecciones preocupa a la minería en Perú, pero no la amilana

La incertidumbre política por el retraso en el recuento de votos presidenciales en Perú se está convirtiendo en una creciente preocupación para los inversionistas, aunque analistas consideran que las elecciones tendrán un impacto limitado en el sector minero, que busca desbloquear millonarias inversiones en el país.

Perú, el tercer productor mundial de cobre, realizó elecciones generales el 12 de abril y el recuento oficial de votos se ha dilatado por irregularidades en el proceso, cuyo resultado se conocería a mediados de mayo según autoridades.

Con casi el 94% de los votos escrutados, la derechista Keiko Fujimori lidera el conteo con un 17%, que le asegura disputar la presidencia en un balotaje previsto para el 7 de junio, pero hay incertidumbre sobre quiné será su rival.

El izquierdista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga, con un 12,0% y un 11,9%, respectivamente, compiten por el segundo lugar, y la diferencia entre ambos es de apenas 14.700 votos.

Alexander Londoño, analista de ActivTrades sobre los mercados financieros, dijo que los precios altos del cobre son favorables para Perú, lo que mantiene el interés de inversionistas en nuevos proyectos y en la expansión en el país.

"Sin embargo, esa confianza no es total", agregó, y mencionó la escena política local, la volatilidad geopolítica y el problema en la cadena de suministro que elevan la percepción de riesgo.

"En otras palabras, Perú sigue siendo atractivo para la inversión minera, pero hoy el mercado está mirando más de cerca la estabilidad política", manifestó. Perú tiene una cartera de proyectos mineros de 64,000 millones de dólares, de los cuales un 71% corresponden a cobre y un 12,8% a oro, según el Ministerio de Energía y Minas.

Muchos de los proyectos, en su mayoría "greenfield" o desde cero, están paralizados desde hace muchos años debido a la oposición de comunidades cercanas por temores ambientales y una sobrerregulación, según la industria local. Uno de los proyectos esperados vio la luz el domingo.

Tía María de la firma Southern Copper SCCO.N, SPCCPI1.LM, recuperó el permiso oficial -frenado antes de las elecciones- para iniciar la explotación de la primera etapa del proyecto, que aportará 120,000 toneladas de cobre al año desde 2027, tras una inversión de unos 1,800 millones de dólares. Perú produjo unas 2.77 millones de toneladas el año pasado, un volumen casi estable desde hace tres años.

Jefferies, firma de banca de inversión y mercados de capitales, dijo el lunes en un reporte sobre el perfil de Southern Copper que hay incertidumbre en Perú por las elecciones, pero con un "impacto limitado en el sector minero".

Southern Copper, controlada por Grupo México GMEXICOB.MX, tiene varios proyectos en fase de exploración o en ingeniería básica en Perú, con una inversión que superaría los 10.300 millones de dólares en la próxima década, según la compañía.

"El retraso en el recuento de votos presidenciales hasta mediados de mayo y la segunda vuelta en junio, sin mucha claridad sobre los posibles candidatos, añaden un nivel de incertidumbre indeseado", dijo el reporte de Jefferies.

El candidato Sánchez, que ha prometido una nueva constitución y un mayor control estatal sobre los recursos naturales, es un reconocido aliado del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido por el Congreso y encarcelado a fines del 2022 por intentar cerrar el Parlamento.

Aun así, la firma de inversión Jefferies prevé un impacto mínimo en Southern Copper y en el sector minero en general, porque es probable que el desarrollo del cobre en Perú "siga siendo una prioridad estratégica para cualquier administración entrante, independientemente de su orientación política".