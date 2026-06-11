Inaugura Gobierno del EdoMéx temporada mundialista con transmisión del partido México Vs. Sudáfrica

Hasta el 9 de julio se llevarán a cabo más de 300 actividades, entre las que se encuentra una serie de conciertos de la OSEM, OFM y el Coro Polifónico del EdoMéx.

Bajo la marca turística y cultural “Un Destino Hecho a Mano”, cada sede contará con la Exposición Fotográfica, en la que se exhibirá la amplía diversidad del Estado de México.

TOLUCA, Estado de México.– El “Estadio de México” arranca la fiesta mundialista con la inauguración de 14 Destinos Futboleros, en mismo número de sedes, donde mexiquenses podrán disfrutar de la transmisión en mega pantallas del partido México Vs. Sudáfrica. La estrategia que contempla más de 300 actividades es impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer el turismo y promover la identidad mexiquense.

A las 11:00 horas de este día, la Secretaría de Cultura y Turismo estatal, en coordinación con los Ayuntamientos, realizó de manera simultánea la ceremonia inaugural en las plazas públicas de los Pueblos Mágicos de Aculco, Ixtapan de la Sal, El Oro, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán, Teotihuacán, Valle de Bravo, Tonatico, San Martín de las Pirámides y Otumba, así como en el Barrio Mágico Tenayuca-Santa Cecilia y la ciudad de Toluca; en tanto, en Jilotepec se efectuó en el Campo Carlos Hank González.

Con el corte de listón de cada Destino Futbolero, las y los asistentes podrán disfrutar a las 13:00 horas del partido inaugural de la Selección Nacional Mexicana de Futbol y Sudáfrica, además se marca el inicio de las actividades culturales, recreativas y turísticas que se extenderán hasta el 9 de julio.

Destacan los pabellones artesanales y gastronómicos, futbolote inflable, tiro al blanco, chutagol y espacios temáticos para la toma de fotografías.

Bajo la marca turística y cultural “Un Destino Hecho a Mano”, cada sede contará con la Exposición Fotográfica, una muestra visual que permitirá conocer la diversidad de paisajes, tradiciones, expresiones culturales, patrimonio y vocaciones artesanales que distinguen al Estado de México.

Como parte de la programación cultural, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), el Coro Polifónico del Estado de México y la Orquesta Filarmónica Mexiquense realizarán presentaciones del 11 de junio al 7 de julio en distintos Destinos Futboleros, así como en el AIFA. El primer concierto es hoy a las 17:00 en El Oro.

Estas actividades buscan convertir a los Destinos Futboleros en espacios de encuentro para residentes y visitantes, donde la pasión por el futbol se combine con la riqueza turística, cultural, artesanal y gastronómica que distingue al Estado de México.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de aprovechar los grandes eventos deportivos como una oportunidad que genere beneficios económicos para las comunidades participantes.