Hongo de la roya en 11% de cafetales en Puebla, no impide crecer en rendimiento

Puebla, Pue. A pesar de que el 11% de las 74,000 hectáreas de cafetales distribuidas en 54 municipios, tienen el hongo de la roya, eso no impide que crezca en rendimiento, aseguró la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Ana Laura Altamirano Pérez.

Admitió que esta plaga no se ha logrado erradicar del todo, pero sí disminuido su incidencia con la entrega de mejores plantaciones a los productores; además de que se les acompaña con tecnificación.

Indicó que los resultados son tangibles y se refleja en que Puebla tiene el primer lugar nacional en superficie sembrada, con lo que recupera su importancia y se coloca como la segunda actividad agrícola después del maíz.

Comentó que es difícil erradicar esa plaga al 100%, pero no se deja de invertir por el gobierno del estado a favor de los productores, por lo que en este 2026 hay una inversión conjunta con la federación de 100 millones de pesos.

Refirió que, en administraciones pasadas no hubo el apoyo a los cafeticultores, al grado de que se fueron abandonando las parcelas en municipios como Cuetzalan, donde las personas empezaron a inclinarse por la actividad turística, cuando se nombró Pueblo Mágico.

Puntualizó que ese 11% de afectación por la roya no refleja una incidencia en pérdidas para destacar. “Al contrario, Puebla pasó de 9 a 17 quintales, superando la media nacional que es de 12”, agregó.

Crecimiento sostenido

El rendimiento anual es de 225,000 toneladas, con un crecimiento sostenido anual, de acuerdo a cifras de la Sader estatal.

Altamirano Pérez reiteró que los pequeños productores están apostando por la tecnificación, ya que les ayuda generar café cereza de calidad y, con ello, poder ser proveedores de empresas grandes.

Asimismo, comentó que, de los pueblos originarios es el 79% de los productores, quienes han regresado a la actividad tras años de abandono por la falta de apoyos para frenar las afectaciones que tenía por la plaga de la roya.

Dijo que el gobierno del estado está impulsando la creación y fortalecimiento de marcas de café poblano, por lo que suman 300 hasta el momento y hay otras en incubación.