¿Controlará el Gobierno las plazas?

Entre los puntos tratados en las mesas de diálogo con la CNTE, fue la eventual desaparición de la USICAMM, órgano que regulaba la asignación de plazas y promociones al magisterio y abre la puerta para que la coordinadora tenga más influencia en la distribución de plazas.

Ese tema, igual que la creación de una aseguradora pública para el magisterio, digan lo que digan, está por discutirse en el transcurso de futuras negociaciones, pues los duros de la CNTE dicen que las propuestas gubernamentales son insuficientes.

En estricto rigor, difícil la tarea de los negociadores del Gobierno, especialmente porque la coordinadora no aceptará la propuesta de una tercera vía, porque les impediría, como antes, controlar plazas, ascensos y la política educativa.

México, recurso electorero de Trump

Con su habitual estilo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia para su clientela electoral que no renovará el T-MEC y operativos terrestres contra el narcotráfico. Hace un año, quien esto escribe anunció que el acuerdo comercial lo firmará Estados Unidos después de las elecciones legislativas de noviembre próximo.

En la selecciones de noviembre 3 sólo estarán en juego 32 de los 50 escaños del senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 6. En cambio, estarán en juego los 435 miembros de la Cámara de Representantes, y la ventaja republicana es de 5 o 6.

Esa complejidad del sistema electoral estadunidense hace que la interpretación de las encuestas electorales sea cosa de especialistas, por lo que, quienes no somos ni estadunidenses ni especialistas, corremos el riesgo de creernos que la impopularidad de Trump en las encuestas es determinante.

El derecho a ser alegres

Alguien dijo que el presente es un regalo que no hay que desperdiciar, por lo creo que ya era hora que los mexicanos disfrutaran de la alegría que se sintió ayer al iniciarse el Mundial de Futbol. Ojalá que, como en 1986, deje imágenes que perduren en el recuerdo.

Para quien esto escribe la imagen futbolística es la de la “mano de Dios” con la que Diego Armando Maradona le anotó tramposo gol a Inglaterra, captada solo por Alejandro Ojeda y publicada exclusivamente por El Heraldo de México.

O aquel comercial de la inolvidable Mar Castro, a quien le bastaron 20 segundo de un comercial cervecero para galvanizar a la afición moviéndose al ritmo de chiquiti bum a la bim bom bam. Pruebas de que las alegrías efímeras son las que más recordamos.

NOTAS EN REMOLINO

Quién pactará para asegurarse el respaldo de Félix Salgado Macedonio y amarrar la candidatura morenista al gobierno de Guerrero, ¿Beatriz Mojica o Esthela Damián? … Ha tenido que precisar la Presidenta Sheinbaum que aún no está listo el acuerdo de Pemex con Brasil, para aprovechar el expertise de exploración en aguas profundad que tiene Petrobras … La madrugada de ayer asesinaron en Poza Rica, Veracruz al reportero Luis Ángel López … El arresto de los más violentos miembros de los anarquistas que con piedras y botellas hirieron a mujeres policías no es represión, es mantener la integridad personal de las agentes … Hace dos siglos el filósofo escocés Thomas Carlyle nos legó esta reflexión: “Es maravillosa la fuerza de la alegría, más allá de todo cálculo sus poderes de resistencia” …