Soriana alista estrategia para el "posmundial" y el regreso a clases

El director Comercial Autoservicio de Organización Soriana, René F. Colorado Ponce, adelantó que alistan una estrategia para capturar la preferencia de los clientes tras la redistribución del gasto por el Mundial de Futbol y ante el regreso a clases.

"Nos estamos preparando para estar mucho más fuertes de lo que hemos estado en otras temporadas preparando el post Julio Regalado para poder ser parte de lo que va a necesitar nuestro cliente porque saliendo del Mundial viene el regreso a clases", comentó.

En entrevista, destacó que el regreso a clases es una de las temporadas más importantes para el consumo de los hogares del país, por lo que impulsarán promociones de "alto valor", que contribuyan al ahorro de las familias, así como beneficios en su programa de lealtad.

En este sentido, explicó que el consumidor actual en México está mucho más informado, es muy racional y busca valor, por lo que este comportamiento los obliga a ser mucho más cuidadoso para atender las necesidades de los clientes.

Julio Regalado, motor de crecimiento

El director Comercial Autoservicio de Soriana, una de las principales cadenas de supermercado en México, explicó que buscan que Julio Regalado sea uno de los "drivers" de crecimiento rumbo al cierre de este año y, al mismo tiempo, contribuya a los resultados anuales.

"Tenemos expectativas positivas respecto a lo que hemos comenzado a observar con nuestra temporada estrella y, por supuesto, entendiendo las presiones que puedan presentarse estaremos preparados para hacerles frente y lograr a partir de esta temporada un buen cierre de año, considerando todo lo que viene tras el Mundial y después de Julio Regalado", resaltó.

Recordó que esta es la décima edición de Julio Regalado, su campaña anual comercial y de promociones y que, por primera vez, la coincidirá con la celebración de un Mundial en el país.

Por ello, Soriana integró esta campaña de ofertas con el evento deportivo que se espera genere un momento alterno de consumo, ya que se anticipa que una gran parte de los mexicanos seguirán los partidos en casa, con amigos o con la familia.

Para hacer frente a la demanda de productos propios de la temporada de Julio Regalado y a lo que el directivo llamó "la gran fiesta mundialista", la cadena minorista comenzó desde noviembre del año pasado la planeación de abasto y logística en coordinación con sus socios comerciales.

En este sentido destacó que los productos más buscado por los consumidores están las botanas, bebidas, refrescos, jugos, alimentos preparados y artículos de limpieza.

Así como ciertos bienes de consumo discrecional, como televisores, equipos de audio, ventiladores y asadores, además de productos de confort.

"Nos preparamos para cada (justa mundialista) según los horarios. En el pasado (evento) los horarios eran un poco más complejos porque fue en Medio Oriente y cuando los horarios son propios nos preparamos para las reuniones en casa, pero hoy hay un contenido muy especial porque es en México", dijo René F. Colorado Ponce.

"El consumo depende del estado de ánimo de nuestros clientes", prosiguió. "Hay categorías base, por ejemplo, televisiones y con todos los productos alrededor de las reuniones en casa, ya que más del 90% vamos a disfrutar de los juegos desde una sala, una terraza, con amigos, con familias".

El directivo destacó que la planeación es crucial para tener los productos listo en los anaqueles de las 665 tiendas que despliegan las promociones de su campaña veraniega.

Destacó que, aunque el Mundial 2026 será un detonador importante de consumo, no toda la demanda estará relacionada con el evento deportivo, ya que los hogares también buscan mantener abastecida su despensa con productos básicos.

Por ello, Soriana reforzó su estrategia de Julio Regalado, con descuentos de hasta 40%, que consideró "extremadamente relevantes" para apoyar la economía familiar.

"Esta temporada se ha vuelto parte de cómo los hogares en México, en una época complicada, logran mejorar su calidad de vida a través de estos descuentos que otorgamos junto con nuestros socios comerciales, que nos apoyan en estas campañas (para beneficio) de los clientes", finalizó el director Comercial Autoservicio de Soriana.

Soriana operaba un total de 812 tiendas en México hasta marzo pasado, bajo los formatos de Híper, Súper, Mercado, Express y City Club.

La cadena de tiendas de supermercados invirtió 578 millones de pesos durante el primer trimestre del año. Los recursos los destinó en la construcción de dos nuevas tiendas en proceso, así como en remodelaciones, mantenimiento, reposición de equipos, entre otras iniciativas.