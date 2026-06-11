¡Futbol mundialista llega a Morelia y Pátzcuaro! Inauguran Jalo Futbolero con pantallas gigantes

Morelia, Michoacán, 11 de junio de 2026.- Ante miles de michoacanos, el Gobierno de Michoacán inauguró el Jalo Futbolero en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), el cual también arrancó de manera simultánea en Pátzcuaro. En estos espacios se transmitió la inauguración de la máxima justa mundialista, así como el partido entre México y Sudáfrica.

En dichas sedes todos los partidos se transmitirán a través de pantallas gigantes, donde la ciudadanía disfruta de los juegos de la Selección Nacional de manera gratuita.

Con el corte del listón, se dio paso a la transmisión oficial de la ceremonia inaugural del máximo torneo internacional de futbol que este año tiene como una de sus sedes a México, en un ambiente de fiesta, convivencia y unidad familiar.

El Jalo Futbolero se desarrolla a partir de hoy y hasta el 19 de julio, mismo que nace como una iniciativa para promover la convivencia social y el acceso igualitario al entretenimiento, permitiendo que niñas, niños, jóvenes y adultos compartan la emoción del fútbol en un ambiente seguro y familiar.

Entre porras, camisetas de la selección mexicana y la emoción de presenciar juntos uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, las familias michoacanas comenzaron a escribir una nueva historia de convivencia y encuentro ciudadano en torno al deporte.

La celebración va más allá de la transmisión de los encuentros deportivos. Las y los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica con la participación de cocineras tradicionales, además de recorrer los pabellones de artesanas y artesanos michoacanos, productores locales, juegos mecánicos, activaciones y conciertos que se desarrollarán en el Palacio del Arte.