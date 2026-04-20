Ecuador impondrá toque de queda en Quito

Quito. El gobierno de Ecuador impondrá en mayo un toque de queda nocturno en Quito y Guayaquil, las principales ciudades del país, como parte de su ofensiva contra el narcotráfico, informaron el día de ayer 20 de abril, las autoridades.

El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, ha declarado frecuentes estados de excepción y toques de queda para enfrentar al crimen organizado, una lucha respaldada por Estados Unidos.

En ese marco, la libre movilización nocturna quedará vedada en mayo en nueve de las 24 provincias de Ecuador, entre ellas Pichincha (cuya capital es Quito) y Guayas (Guayaquil), así como en varias localidades de otras tres jurisdicciones, informó la secretaría de Comunicación.

“El toque de queda regirá entre el 3 y el 18 de mayo durante seis horas a partir de las 23 horas, para proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados”, según un comunicado.

El 2 de abril el gobierno de Noboa renovó por 60 días el estado de excepción decretado en enero para estas mismas provincias ante lo que consideró un estado de “grave conmoción interna” derivado de la violencia del narcotráfico.

El presidente ordenó la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, de acuerdo con el decreto.

Por Ecuador circula un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Las organizaciones criminales han convertido al país en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 51 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2025, según Insight Crime.

El gobierno ha intensificado las operaciones de combate al crimen con el apoyo de Estados Unidos en las últimas semanas, lo que ha dado resultados positivos. La mano dura de Noboa cuenta con el apoyo del presidente Trump.

Noboa fue uno de los pocos presidentes que estuvo presente en la toma de posesión del presidente estadounidense. De igual manera, junto a Argentina, ha pedido una colaboración con la OTAN. Solo Colombia contaba con ese tipo de acercamiento, pero con la llegada de Gustavo Petro quedó paralizado.

Nuevo acuerdo

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, se pronunció ayer sobre un nuevo acuerdo de cooperación en seguridad entre Ecuador y Estados Unidos, luego de la firma de un memorando que permitirá el intercambio de información para enfrentar el crimen transnacional.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario señaló que la relación entre ambos países se basa en la confianza, el respeto mutuo y objetivos compartidos, lo que, según indicó, permite obtener resultados en temas de seguridad y desarrollo en la región.

“La relación bilateral Ecuador y Estados Unidos hoy es un claro ejemplo de cómo la cooperación internacional (…) genera resultados concretos para la seguridad”, publicó el ministro, quien también vinculó este proceso a la gestión del presidente Daniel Noboa, al señalar que responde a decisiones adoptadas desde el Ejecutivo.

Alcance

Reimberg explicó que el Memorando de Entendimiento fue suscrito entre el Ministerio del Interior y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar información de forma segura y oportuna.

Este acuerdo incluye asistencia técnica, capacitación y entrenamiento para la Policía Nacional, con el fin de fortalecer las investigaciones relacionadas con delitos que operan a nivel internacional.

Este convenio se suma a otras acciones del Gobierno en materia de seguridad, en un contexto en el que se han dispuesto medidas como el toque de queda en varias provincias del país, como parte de la estrategia para contener los delitos.