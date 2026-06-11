Toronto cancela su Fan Fest del Mundial 2026 ante riesgos de condiciones meteorológicas adversas

Los aficionados que acudieron al Fan Fest de la Copa del Mundo en Toronto se llevaron una decepción el jueves, después de que los organizadores cancelaran el evento debido al mal tiempo, un día antes del debut de Canadá.

"Por precaución, el Festival de la FIFA de Toronto se está evacuando debido al riesgo de rayos", comunicaron los organizadores en las redes sociales.

Esta interrupción por causas meteorológicas se produjo mientras los aficionados veían en pantalla gigante la victoria de México 2-0 ante Sudáfrica que dio inicio al torneo.

Los científicos deportivos afirman que existen claros riesgos relacionados con el clima para un Mundial en Canadá, México y Estados Unidos.

Las previsiones estacionales indican temperaturas superiores a lo normal en gran parte de Estados Unidos, mientras que la humedad que fluye hacia el norte desde el Golfo de México podría provocar tormentas eléctricas y condiciones meteorológicas adversas durante las primeras semanas del torneo.

Toronto, una de las 16 ciudades que acogen partidos de la Copa del Mundo de 48 equipos, será sede de seis encuentros, empezando por el debut de Canadá ante Bosnia y Herzegovina el viernes.