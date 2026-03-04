Irán critica a la UE por denunciar ataques en el Golfo y omitir ofensivas de Estados Unidos e Israel

El Gobierno de Irán reprochó este miércoles a la Unión Europea su "hipocresía y doble rasero" después de que la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, haya condenado los ataques de Teherán en los países del golfo Pérsico y no los de Estados Unidos e Israel contra su territorio.

"Esto es hipocresía y un doble rasero flagrante. La UE ha perdido su brújula moral y política, y ha optado repetidamente por apaciguar a los agresores y criminales de guerra en lugar de plantarles cara", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado a través d sus redes sociales.

Así, señaló que la jefa de la diplomacia de los Veintisiete "debería reconocer que Irán está siendo atacado por agresores brutales y que tiene todo el derecho, según el Derecho Internacional, a defender a su pueblo". "Irán no está atacando indiscriminadamente a sus vecinos, sino que está atacando los activos y las bases militares utilizados para llevar a cabo ataques contra él", agregó en alusión a los ataques contra bases militares e instalaciones de Estados Unidos en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Arabia Saudí.

Baqaei respondió de este modo a unas declaraciones de Kallas desde Varsovia, capital de Polonia, en las que la Alta Representante acusó a Teherán de querer "sembrar el caos en la región" y pidió no perder el foco en la guerra en Ucrania —que a finales de febrero ha entrado en su quinto año— pese a la escalada del conflicto en Oriente Próximo por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, alegando que no se puede dejar la guerra en territorio europeo "fuera de la mesa" porque "es una amenaza real y muy cercana".

"Mientras el mundo se centra en la guerra en Oriente Próximo, no podemos permitir que Ucrania desaparezca de la agenda. Puede que Moscú haya perdido a otro aliado en Teherán, pero los mismos drones que golpean Dubái también están golpeando Kiev", señaló sobre el riesgo de que la invasión rusa pase a un segundo plano.

Kallas aseguró que "al atacar indiscriminadamente a sus vecinos, el régimen está contribuyendo a su propia desaparición". "El escenario ideal sería un Irán democrático que no supusiera una amenaza para sus vecinos. Sin embargo, este resultado está lejos de ser seguro. En este momento, nadie puede predecir qué dirección tomará Irán", agregó.