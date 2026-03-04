Rusia acusa que Estados Unidos atacó Irán con un pretexto falso

Rusia ⁠acusó este miércoles a Estados Unidos de utilizar ⁠una amenaza imaginaria de Irán como pretexto para derrocar su orden constitucional, y dijo que los llamamientos de ⁠Washington a los iraníes para que ⁠arrebataran el poder a sus líderes eran cínicos e inhumanos.

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo que Estados Unidos había utilizado las negociaciones con Irán, que tuvieron lugar la semana pasada, como tapadera para disimular un plan de cambio de régimen en ese país.

Rusia tiene un tratado de asociación estratégica con Irán y el presidente Vladimir Putin ha condenado lo que calificó de cínico asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que murió el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el sábado.

"No hay duda de que la amenaza iraní imaginaria e inventada, repetida durante muchos años, no era más que un pretexto para llevar a cabo un plan largamente acariciado para derrocar ⁠violentamente el orden constitucional de un ⁠Estado soberano (...) que no ⁠gusta a Washington y Tel Aviv", dijo Zajárova a los periodistas.

Sin ⁠mencionar al presidente estadounidense Donald Trump por su nombre, Zajárova aludió a su llamamiento a los iraníes para que arrebataran el poder a los líderes clericales.

"Es aún más cínico e inhumano escuchar llamamientos a los iraníes para que tomen el poder, como dice Occidente, cuando Occidente está ⁠literalmente arrancando estas manos de los iraníes", dijo.