Ucrania lanza nuevo bombardeo con misiles ATACMS a aeródromo en Rusia, que promete "responder"

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron durante la noche del lunes la región de Brians con misiles de largo alcance ATACMS.