EU lanza "potentes ataques" contra Irán tras bombardeo a buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos anunció el martes que llevó a cabo "una serie de potentes ataques" contra Irán, "en respuesta a los ataques iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz".

"La agresión iraní fue injustificada, peligrosa y constituyó una violación flagrante del alto el fuego", explicó el Mando estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en la red X.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo el martes que Estados Unidos ha violado repetidamente su memorándum de entendimiento y advirtió de represalias luego de los recientes ataques de Washington contra objetivos en el estrecho de Ormuz.

"Irán emite una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del tratado por parte de Estados Unidos, y tomará medidas decisivas para proteger sus intereses y seguridad nacional", manifestó el ministerio en un comunicado publicado en Telegram por la agencia de noticias IRIB.

(Información en proceso...)