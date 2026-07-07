Cuba, sin combustible, restablece progresivamente su red eléctrica tras un apagón nacional

La electricidad regresaba progresivamente este martes a Cuba tras un nuevo apagón general, el tercero en menos de seis meses en la isla, afectada por un bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Diez provincias de 15 en todo el país, incluida La Habana, ya habían sido reconectadas al Sistema Eléctrico Nacional, informaron las autoridades. Sin embargo, la baja producción de energía no significa que el servicio haya sido restablecido en todos los hogares.

La empresa eléctrica de La Habana anunció que poco más del 65 % de la capital, de 1.7 millones de habitantes, ya contaba con electricidad.

A diferencia de los apagones anteriores, la baja disponibilidad de combustible complica el proceso de reactivación del sistema tras su desconexión el lunes al mediodía, que dejó sin servicio a toda la isla de 9.6 millones de habitantes.

Las autoridades precisaron este martes que una oscilación del voltaje, combinada con una baja generación eléctrica, provocó la desconexión de la red.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, atribuyó la situación a la política de sanciones de Estados Unidos contra la isla y acusó a Washington de buscar "provocar un estallido social por asfixia". Además, calificó de "genocida" el bloqueo energético estadounidense.

"Sin combustible para energizar plantas, la caída del Sistema Eléctrico Nacional se prolonga", agregó.

La red eléctrica cubana sufre regularmente interrupciones generales o parciales debido al deterioro de las infraestructuras y a la escasez de combustible.

No obstante, los cortes diarios se han agravado desde que Washington impuso en enero un bloqueo petrolero que dificulta la llegada de combustible destinado a alimentar los grupos electrógenos.

Estos equipos complementan la generación de siete centrales termoeléctricas envejecidas, que sufren frecuentes averías o deben ser detenidas para labores de mantenimiento.

La principal planta generadora del país, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el occidente de Cuba, permanece fuera de servicio por reparaciones. Desde comienzos de año ha sido paralizada en más de quince ocasiones debido a fallas sucesivas.

Esta situación ha provocado apagones continuos que ya superan las 30 horas consecutivas en La Habana y se prolongan durante varios días en algunas provincias, pese al amplio programa de construcción de parques solares iniciado hace dos años.

"Hay que adaptarse. Nosotros los cubanos nos adaptamos a eso, desgraciadamente es así, estamos adaptados a lo bueno y a lo malo", dijo Rebeca Ceballo, una jubilada de 73 años.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han deteriorado desde comienzos de año, especialmente tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado del gobierno cubano.

Además del bloqueo petrolero vigente desde enero, Washington ha impuesto nuevas sanciones contra empresas y dirigentes cubanos.

Donald Trump considera que la isla, situada a unos 150 kilómetros de las costas de Florida, representa "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha advertido en varias ocasiones que podría "tomar el control".

Ambos países mantienen negociaciones complejas.

Este martes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció el "implacable" embargo estadounidense contra la isla comunista, durante un debate en la Asamblea General de la ONU que tuvo lugar pese a la presión diplomática de EU para impedirlo.

La convocatoria de esta sesión especial obtuvo, sin embargo, menos respaldo que las votaciones anuales habituales contra el embargo estadounidense: 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones.

"Contra Cuba, el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional, no convencional, que dura ya casi siete décadas y se ha vuelto más despiadada en los últimos siete meses", expresó.

Por su parte, el embajador estadounidense Mike Waltz rechazó esas acusaciones y declaró ante la Asamblea, que "no existe ningún bloqueo estadounidense. El único embargo en Cuba es la guillotina que el régimen hace pender sobre la cabeza de su pueblo".

Presionadas por la crisis, las autoridades cubanas aprobaron a mediados de junio un paquete de medidas sin precedentes en favor de mecanismos de mercado, lo que supone una profunda transformación del modelo económico vigente en la isla desde la adopción del socialismo hace casi 70 años.