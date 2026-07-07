ONU califica de "despreciables" los insultos racistas de una senadora paraguaya contra Mbappé

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este martes los "despreciables" ataques "racistas y deshumanizadores" de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé, lamentando que no se trata de un "caso aislado" en el contexto del Mundial de futbol.

"Las declaraciones racistas y deshumanizadoras contra el futbolista francés Kylian Mbappé por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y, lamentablemente, no un caso aislado", indicó en un comunicado la oficina regional para América del Sur.

En este sentido, advirtió que los incidentes racistas durante el Mundial de 2026 "reflejan un fenómeno más amplio en el futbol y el deporte en general".

Señaló que líderes políticos como la senadora paraguaya "tienen una responsabilidad mayor de oponerse al racismo, la discriminación y el discurso de odio en sus alocuciones".

"Los Estados y las organizaciones deportivas deben trabajar activamente para prevenir actos de racismo y cualquier otra forma de discriminación. También deben garantizar que existan mecanismos de rendición de cuentas independientes y efectivos", señaló.

Del mismo modo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos apuntó a que las plataformas digitales y las redes sociales "también tienen la responsabilidad de prevenir y abordar la discriminación racial y los abusos xenófobos", subrayando que tiene que seguir los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

La senadora paraguaya aseguró este mismo martes que con sus insultos racistas tras el partido de octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay trataba de defender a los futbolistas paraguayos que, según ella fueron objeto de ataques durante el encuentro, y ha criticado al presidente del país, Santiago Peña, por, a su juicio, ceder a las presiones de su homólogo francés, Emmanuel Macron.