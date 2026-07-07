Peso mexicano retrocede frente al dólar a la espera de minutas de la Reserva Federal

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la jornada de este martes. La divisa local perdió terreno ante un avance del billete verde debido a la mayor percepción de riesgo sobre Oriente Medio y en espera de la publicación de las minutas de la Reserva Federal.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.5143 unidades por dólar. Contra el cierre de 17.3874 unidades de ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una pérdida de 12.69 centavos, equivalentes a 0.73 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.5446 unidades y un nivel mínimo de 17.3754. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, subía 0.22% hasta 101.08 unidades.

Los operadores esperaban las actas de la más reciente reunión de la Fed, mañana, para seguir evaluando el panorama de política monetaria. Mientras tanto, vigilaban la información sobre la guerra en Oriente Medio, con recientes ataques que impulsaron los precios del petróleo.

La cautela por las tensiones geopolíticas limitó la reacción a comentarios del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien dijo en una entrevista televisiva que hoy le preocupa un poco menos la inflación por la guerra y que esperaba una moderación de la presión.

"El peso mexicano se deprecia..., prolongando sus movimientos volátiles cerca de la zona de referencia en 17.50 por dólar, con lo que reiteramos como próxima resistencia el nivel de 18 unidades si supera sus niveles actuales", afirmaron analistas de Banamex en un reporte.

En el aspecto local, los operadores esperan el jueves la divulgación de las minutas de la más reciente reunión del Banxico, en la que la tasa se mantuvo sin cambios. También se espera el mismo día el dato de inflación de junio en México, para el cual se espera una disminución.