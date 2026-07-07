Pakistán busca un avión de carga Boeing que desapareció cerca de Karachi

Pakistán buscaba el miércoles a un avión de carga Boeing desaparecido en la costa de Karachi después de que un radar mostrara una "rápida pérdida de altitud", dijo la autoridad aeroportuaria pakistaní.

El avión, operado por la privada K2 Airways, tenía cinco tripulantes a bordo y estaba en ruta desde Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, hacia Karachi.

La aeronave desapareció el martes en la noche después de reportar "problemas en el sistema de navegación".