La agricultura regenerativa avanza como apuesta para proteger el futuro de la alimentación

El Día Internacional de la Conservación del Suelo, que se conmemora este 7 de julio, invita a reflexionar sobre la necesidad de transformar la forma en que se producen los alimentos.

Ante este contexto, Grupo Bimbo apuesta por la agricultura regenerativa como un eje para garantizar el suministro de ingredientes, proteger la biodiversidad y fortalecer la resiliencia del campo frente al cambio climático.

En entrevista con El Economista, David Hernández, director Global de Compras de Grupo Bimbo, aseguró que este modelo va más allá de conservar los recursos naturales. "Buscamos restaurar y regenerar esos sistemas naturales que muchas veces se han visto degradados por las prácticas agrícolas convencionales", explicó.

El directivo destacó que la salud del suelo es indispensable para el futuro de la alimentación. "No puede haber seguridad alimentaria sin suelos saludables", afirmó, al señalar que la producción de cultivos como trigo y maíz depende de ecosistemas sanos, disponibilidad de agua y comunidades agrícolas resilientes.

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Como parte de esta estrategia, la empresa impulsó durante 2025 más de 500,000 hectáreas bajo prácticas de agricultura regenerativa en países como México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Paraguay, Reino Unido y Francia.

Entre las acciones implementadas destacan la labranza reducida, la rotación de cultivos y el uso de fertilizantes orgánicos y biológicos para mejorar la salud del suelo y favorecer la captura de carbono.

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Hernández señaló que la compañía trabaja en conjunto con agricultores, proveedores y organizaciones especializadas para acelerar la adopción de estas prácticas. "Nuestra meta es clara: para 2050, que el 100% de nuestros ingredientes clave provengan de tierras regenerativas", indicó.

Asimismo, subrayó que la sostenibilidad y la nutrición están estrechamente vinculadas. "La nutrición positiva empieza mucho antes de que un producto llegue al anaquel; comienza en la tierra donde se cultivan sus ingredientes", concluyó.