Bolsa mexicana registra fuerte caída; las operadoras de aeropuertos lideraron los descensos

Las bolsas de valores de México registraron fuertes pérdidas en las negociaciones de este martes. Los índices locales bajaron ante una mayor aversión al riesgo en los mercados globales, con las acciones de grupos aeroportuarios encabezando las pérdidas.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 1.17% a 66,674.70 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 1% a 1,342.33.

S&P/BMV IPCTradingview

Destacaron las bajas de las operadoras de aeropuertos tras reportar descensos en el tráfico de pasajeros en junio. Las acciones de Asur bajaron 6.10% a 505.24 pesos; las de GAP cedieron 6.04% a 415.22 pesos, y las de OMA cayeron 4.66% a 234.4 pesos.

Otro factor que impactó el ánimo del mercado fue la noticia de nuevos ataques en la guerra entre Estados Unidos e Irán, que empujaron los precios del petróleo. Los inversionistas esperan recibir mañana las minutas de la reunión de la Reserva Federal.