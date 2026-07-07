Cierran indagatorias en Látex Occidental y Faurecia tras constatar despidos injustificados

El Gobierno de México concluyó de manera formal las indagatorias correspondientes a los expedientes de Látex Occidental, y Faurecia Sistemas Automotrices de México S. abiertos bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El cierre de ambos casos implicó periodos de revisión de menos de cuatro meses desde la presentación de las solicitudes.

La queja referente a Látex Occidental, empresa ubicada en Guadalajara, Jalisco, fue promovida por el Sindicato Único de Trabajadores de Látex Occidental el 16 de marzo de 2026.

Por su parte, el procedimiento contra Faurecia Sistemas Automotrices, con sede en Silao, Guanajuato, fue impulsado por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz el 16 de abril de 2026. Los resultados de las investigaciones se compartieron con el Gobierno de Estados Unidos los días 29 de mayo y 2 de julio de 2026, respectivamente.

En los diagnósticos emitidos por las autoridades federales se identificaron violaciones a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en los dos centros de trabajo. En Látex Occidental se constató un despido vinculado directamente con la actividad sindical, diferencias desfavorables en prestaciones laborales y suspensiones unilaterales en los descuentos de cuotas gremiales.

En Faurecia Sistemas Automotrices se acreditaron dos bajas laborales motivadas por la participación de los trabajadores en la organización interna.

La medida de reparación establecida en esta etapa consiste en un esquema de análisis técnico mediante el cual el gobierno de México entablará un diálogo formal con la administración de Estados Unidos para determinar las acciones definitivas.

Durante el transcurso de las inspecciones, las compañías implementaron lineamientos de conducta y cartas de neutralidad sindical, además de proveer capacitaciones a la plantilla laboral coordinadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.