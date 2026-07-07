Precios del petróleo amplían alzas pendientes de fricciones entre Irán y EU

Los precios del petróleo cerraron al alza el martes después de que se registraran en 24 horas tres ataques a buques en el estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre subió un 3.01 %, hasta los 74.16 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en agosto subió un 2.76 %, hasta los 70.44 dólares.

"El mercado está tan orientado a la baja que bastan unos pocos titulares para darle la vuelta", comenta a la AFP Stephen Schork, de The Schork Group.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó de los ataques contra tres buques; uno el lunes y dos el martes.

"La reanudación de los ataques contra la navegación comercial en el estrecho de Ormuz" ha "reavivado las preocupaciones sobre el suministro energético mundial y ha sembrado dudas sobre la continuidad del acuerdo entre Estados Unidos e Irán", opina Axel Rudolph, analista de IG.

Este paso estratégico es uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.