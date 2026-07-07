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Colombia y Suiza buscan en prórroga y penales su pase a cuartos tras empate sin goles
Se trató de un duelo táctico y parejo en mediocampo, donde nadie quería equivocarse.
Sin goles en la prórroga y el tiempo reglamentario, Colombia y Suiza definen por penales este martes en Vancouver el pase a cuartos del Mundial 2026, donde Argentina espera por el ganador del duelo.
El encuentro, que fue parejo y táctico en el mediocampo, se volvió físico y de entrega total en el alargue. El portero colombiano, Camilo Vargas, le quitó a Zeki Amdouni el tanto para Suiza.
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