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Colombia y Suiza buscan en prórroga y penales su pase a cuartos tras empate sin goles

Se trató de un duelo táctico y parejo en mediocampo, donde nadie quería equivocarse.

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Suiza vs. Colombia en la fase de octavos de final del Mundial 2026.Reuters

AFP

Sin goles en la prórroga y el tiempo reglamentario, Colombia y Suiza definen por penales este martes en Vancouver el pase a cuartos del Mundial 2026, donde Argentina espera por el ganador del duelo.

El encuentro, que fue parejo y táctico en el mediocampo, se volvió físico y de entrega total en el alargue. El portero colombiano, Camilo Vargas, le quitó a Zeki Amdouni el tanto para Suiza.

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Juan Fernando Quintero y Jáminton Campaz -quien se perdió una chance clarísima- refrescaron el ánimo cafetero.

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