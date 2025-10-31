EU cancela cumbre entre Trump y Putin en Budapest para poner fin a la guerra de Ucrania

Estados Unidos canceló una cumbre prevista en Budapest entre el presidente Donald Trump y el mandatario ruso, Vladimir Putin, tras la firme postura de Rusia sobre las demandas en relación con Ucrania, informó este viernes el Financial Times.

La decisión se produjo después de una tensa llamada entre los altos diplomáticos de ambos países, dijo el Financial Times, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Reuters no pudo verificar de inmediato esta información del FT. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Altos cargos del Gobierno ruso no estuvieron disponibles para hacer comentarios.

Los planes para celebrar una cumbre en Budapest este mes entre Trump y Putin quedaron en suspenso después de que Moscú se aferrara a sus exigencias, incluida la de que Ucrania cediera más territorio como condición para un alto el fuego.

Trump ha respaldado la petición de Ucrania de un alto el fuego inmediato en las líneas actuales.

Días después de que Trump y Putin hubieran acordado reunirse en la capital húngara para discutir cómo poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso envió un memorando a Washington subrayando las mismas demandas para abordar lo que Putin llama las "causas profundas" de su invasión, que incluyen concesiones territoriales, una fuerte reducción de las fuerzas armadas de Ucrania y garantías de que nunca se unirá a la OTAN, informó el periódico.

Estados Unidos canceló entonces la cumbre tras una llamada entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tras la cual Rubio dijo a Trump que Moscú no mostraba voluntad de negociar, añadió el artículo del FT.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este mes que, aunque Ucrania está dispuesta a mantener conversaciones de paz, no retirará primero sus tropas de territorio adicional, como exigía Moscú.