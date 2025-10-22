Trump dice que Xi Jinping podría tener una "gran influencia" sobre Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su homólogo chino, Xi Jinping, podría tener una "gran influencia" sobre el líder ruso Vladimir Putin, en relación con los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Creo que él puede tener una gran influencia sobre Putin... Miren, es un hombre respetado. Es un líder muy fuerte, un país muy grande. Sí, creo que puede tener una gran influencia. Y ciertamente hablaremos sobre Rusia, Ucrania", dijo Trump a reporteros en la Casa Blanca.

Los comentarios de Trump se dan días antes de un encuentro programado entre el líder estadounidense y su par chino en Corea del Sur, al margen de la cumbre anual de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Trump contaba con la química personal para entenderse con Putin en busca de un acuerdo de paz en Ucrania, pero ha sido frustrado una y otra vez por el líder ruso.

El presidente de Estados Unidos expresó su irritación con Putin el miércoles, al decir a periodistas: "Cada vez que hablo con Vladimir, tengo buenas conversaciones, y luego no van a ningún lado".

Trump tenía previsto reunirse con Putin en Hungría dentro de unas semanas, pero el martes aplazó el encuentro con el argumento de que no quería tener una "reunión desperdiciada".

El líder estadounidense intenta poner fin a la invasión a gran escala de más de tres años y medio de Moscú a su vecino mediante conversaciones con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y con Putin. Sin embargo, ha logrado pocos avances concretos hacia un acuerdo de paz.