Las autoridades ⁠sanitarias estadounidenses han ampliado su investigación de un brote de ⁠ciclosporiasis relacionado con la lechuga iceberg procedente del centro de México tras detectar casos en otros seis estados, con lo que el total se ⁠eleva a 15, según una ⁠fuente familiarizada con el asunto.

Los nuevos estados afectados son Misuri, Arkansas, Iowa, Nebraska, Nuevo Hampshire y Carolina del Norte, según la fuente. El 24 de julio, una investigación de la FDA relacionó el brote, que afectaba a nueve estados, con la lechuga iceberg servida en los restaurantes Taco Bell de Yum Brands y procedente de las explotaciones de la empresa privada Taylor Farms, situadas en el centro de México. Sin embargo, las autoridades siguen buscando otras posibles fuentes.

Las autoridades sanitarias de Míchigan notificaron el miércoles 12,218 casos relacionados con un brote de ciclosporiasis, lo que supone un aumento de 710 casos desde el día anterior.

El estado ha notificado las dos primeras muertes asociadas al brote, precisando que ambas personas padecían importantes problemas de salud subyacentes. Según las autoridades, los dos casos de Míchigan enfermaron antes de la retirada voluntaria de la lechuga iceberg anunciada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el ⁠17 de julio.

El brote en Míchigan ⁠ha provocado 193 hospitalizaciones al ⁠30 de julio, según la última actualización del departamento de salud del estado.

Los casos ⁠de esta infección intestinal causada por el parásito Cyclospora, que puede provocar diarrea, náuseas y otros síntomas gastrointestinales, han aumentado de forma constante en todo Estados Unidos en los últimos meses, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los consumidores han estado evitando algunas cadenas de restaurantes y comprando menos lechuga en los supermercados.

La ciclosporiasis se ⁠puede contraer al consumir alimentos —normalmente frutas y verduras crudas— o agua contaminada con heces.