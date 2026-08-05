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Salud investiga centro turístico de Quintana Roo tras alerta de ciclosporiasis de Reino Unido
En México se han registrado 33 casos de ciclosporiasis, una enfermedad que provoca trastornos estomacales, distribuidos en diversas entidades federativas.
La Secretaría de Salud está realizando el análisis de alimentos y agua en más de una docena de hoteles de un centro turístico de Quintana Roo, después de que autoridades británicas informaran de casos de ciclosporiasis en viajeros que se habían alojado allí, informó la institución el miércoles.
México ha registrado 33 casos de ciclosporiasis, una enfermedad que provoca trastornos estomacales, en varios estados.
La institución sanitaria informó que la COFEPRIS y la Dirección General de Epidemiología desplegaron cinco brigadas de trabajo que concluyeron la visita de verificación sanitaria en 16 hoteles de Quintana Roo.
Agregó que en dichas visitas se realizaron inspecciones, entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos, rastreabilidad de alimentos y toma de muestras de frutas, verduras y agua para análisis especializados.
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La Secretaría de Salud indicó que las visitas concluyeron el pasado martes y que los laboratorios están realizando el "procesamiento de las muestras recolectadas".
Recalcó que en México se mantiene activa la vigilancia epidemiológica para Cyclospora cayetanensis.