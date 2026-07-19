¿Vacaciones en EU?: México alerta sobre brote de “diarrea explosiva” y emite recomendaciones

Estados Unidos y México se mantienen alertas ante un brote de ciclosporiasis, infección parasitaria que puede provocar diarrea grave y otros síntomas gastrointestinales, que ya ha provocado cientos de hospitalizaciones en cinco entidades de la Unión Americana.

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EU, las infecciones registradas han ocurrido después de que los afectados consumieron lechuga troceada en restaurantes de Taco Bell ubicados en Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental.

En este tenor, Taylor Farms -proveedor de lechuga con sede en California y el distribuidor alimentario Sysco- anunció que con base en información facilitada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) determinó retirar la lechuga iceberg, la cual es procedente de las instalaciones de Taylor Farms en Guanajuato, México.

México investiga origen del brote de ciclosporiasis

El Gobierno de México informó, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) y el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), que desde mayo EU ya había registrado un incremento importante de casos de ciclosporiasis, con un total de 1,645 casos confirmados en 34 estados.

No obstante, las dependencias informaron que actualmente existe un brote importante, afectando al menos a cuatro estados del medio oeste de Estados Unidos: Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, con más de 400 casos. Asimismo, sostuvo que aún no se ha confirmado la fuente de contagio de ningún alimento en particular.

Al respecto, la Cofepris y ⁠Senasica agregaron en otro comunicado publicado el viernes 17 de julio que cuentan con un grupo de trabajo técnico interinstitucional que investiga el asunto y está adoptando medidas preventivas.

El grupo ha llevado a cabo inspecciones y análisis de trazabilidad que "se realizan bajo un carácter estrictamente preventivo (...) para mitigar cualquier riesgo sanitario".

México emite aviso preventivo de viaje por brote multiestatal de ciclosporiasis en EU

Ante la situación que prevalece en Estados Unidos, Sinave y Conave pidieron a la población mexicana que viajará al país vecino del norte considerar 8 puntos clave:

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Las personas infectadas eliminan el parásito a través de las heces, lo que puede contaminar alimentos y agua. El parásito puede permanecer en el ambiente durante una a dos semanas. El contagio ocurre principalmente al consumir alimentos o agua contaminados, por lo que es importante extremar las medidas de higiene, especialmente al viajar a regiones tropicales y subtropicales. Las personas pueden infectarse más de una vez. Algunas personas no presentan síntomas, aunque pueden estar infectadas. Cuando se presentan, los síntomas suelen aparecer entre dos días y más de dos semanas después de la exposición al parásito. Los síntomas principales son: diarrea, pérdida de apetito, cólico abdominal, aumento de gases, náuseas, fatiga, en ocasiones vómito, fiebre y síntomas respiratorios.

Como parte del aviso preventivo de viaje por brote de multiestatal de ciclosporiasis sugirió considerar:

Antes del viaje

Infórmese sobre la situación sanitaria del destino, especialmente si se han notificado brotes de ciclosporiasis.

Lleve consigo insumos para la higiene de manos, como alcohol gel. Consulte la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la liga:* https://portales.sre.gob.mx/guiadeviaje/index.php/103-ficha-de-paises/326-estados-unidos* https://portales.sre.gob.mx/guiadeviaje/index.php/103-ficha-de-paises/251

Durante su viaje:

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, o utilice gel antibacterial con al menos 70 % de alcohol, especialmente antes de comer, antes de preparar alimentos y después de ir al sanitario.

Consuma alimentos bien cocidos, lave frutas y verduras, evite alimentos crudos o poco cocidos, especialmente ensaladas y productos frescos que puedan haber sido lavados con agua contaminada.

Elija opciones seguras si consume alimentos crudos.

Priorice restaurantes establecidos y evite en la medida de lo posible puestos de comida en la vía pública.

Lave o desinfecte frutas y verduras con agua segura antes de consumirlas.

Consuma únicamente agua embotellada, hervida o tratada; evite beber agua de procedencia desconocida.

Hidrátese frecuentemente y procure mantenerse bien hidratado.

Familiarícese las medidas de seguridad alimentaria y del agua que deberá seguir durante su estancia.

Prepárese para situaciones de emergencia: identifique previamente hospitales y clínicas de atención médica.

Si presenta síntomas de enfermedad, busque atención médica de inmediato Considere que los síntomas pueden ocurrir de dos días a dos semanas o más.

Después de su viaje:

Si presenta diarrea prolongada o acuosa, solicite atención médica inmediata, informando su antecedente de viaje.

Vigile su estado de salud hasta dos semanas después de su viaje.

Evite preparar alimentos para otras personas mientras tenga diarrea, para reducir el riesgo de contaminación.

No se automedique.

Las dependencias mexicanas destacaron también que si bien cualquier persona puede infectarse, la probabilidad de adquirir la infección es mayor en quienes viven o viajan a zonas tropicales y subtropicales.