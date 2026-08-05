Bolsa mexicana cierra con pérdidas moderadas; acciones de Grupo Carso encabezaron las caídas

Las bolsas de valores de México cerraron con moderadas pérdidas las negociaciones de este miércoles. Tras haber operado la mayor parte de esta jornada con un tono positivo, los índices locales bajaron, en un mercado que espera noticias sobre Oriente Medio.

El índice principal S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de las acciones locales más negociadas, retrocedió 0.46% a 66,525.18 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.53% hasta 1.344,99 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó Grupo Carso, de Carlos Slim, con 5.64% menos a 144.67 pesos, seguido por Grupo BMV, con 4.67% a 36.73 pesos, y América Móvil, también de Slim, con 3.21% a 20.79.

Las bolsas locales avanzaron más temprano este miércoles ante noticias sobre avances en negociaciones hacia un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, Irán rechazo la versión sobre un acuerdo inminente y los mercados esperan por más claridad.

En el aspecto local, los inversionistas se alistan para recibir mañana la decisión de política monetaria del Banco de México, mientras que en Estados Unidos se publicarán mas cifras laborales claves para las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal.