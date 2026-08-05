Lisa Cook, gobernadora de la Fed, dispuesta a subir las tasas de interés si inflación no se modera

⁠La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook dijo el miércoles que está abierta a la idea de ⁠que el banco central pueda necesitar subir su objetivo de tasas de interés a corto plazo para hacer frente a unos niveles de inflación "muy altos" en la economía estadounidense.

Si la inflación no empieza a moderarse, "estoy dispuesta a actuar subiendo las tasas, si ⁠es necesario", dijo Cook en el texto de ⁠un discurso preparado para su intervención en el Almuerzo Económico de 2026 de la Anchorage Economic Development Corporation, en Anchorage, Alaska.

Los riesgos relacionados con la inflación, uno de los aspectos del mandato de la Fed, son mayores que los riesgos para su objetivo en materia de mercado laboral, señaló Cook.

Si la Fed tuviera que subir las tasas para hacer frente a fuertes presiones sobre los precios, Cook dijo que sopesaría cómo afectaría eso a la economía en general, y señaló: "Apoyaría una subida, si resultara necesaria, para reducir la inflación. Aunque quizá no sea necesario". Cook también señaló que la Fed se está quedando sin margen para hacer frente a la inflación, dado el tiempo que lleva superando el objetivo del 2%.

"La inflación podría arraigarse en los comportamientos de fijación de precios y salarios, lo que daría lugar a una persistencia que nos resultaría mucho más difícil combatir", señaló Cook. "Aunque en un contexto diferente quizá pudiéramos permitirnos esperar más tiempo, en este no nos podemos permitir ese lujo", agregó.

Cook fue una de las responsables que votó a favor la semana pasada de que el banco central mantuviera sin cambios su rango objetivo para la tasa de los fondos federales, entre el 3.5% y el 3.75%, a pesar de que las presiones inflacionarias se sitúan muy por sobre el objetivo del 2 por ciento.

Esa decisión de mantener las tasas estables suscitó tres votos en contra por parte de responsables que argumentaron que era necesario subir las tasas ahora para ayudar a reducir las presiones sobre los precios. En los últimos días, responsables como el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y la jefa de la ⁠Fed de Filadelfia, Anna Paulson, se han mostrado dispuestos a subir las ⁠tasas si fuera necesario.

En este dinámico contexto de comentarios ⁠de la Fed, el presidente Kevin Warsh se ha negado rotundamente a ofrecer orientaciones sobre el futuro de la política de tasas de interés y ⁠apenas se ha pronunciado sobre cómo toma sus decisiones en materia de política monetaria.

Cook dijo, en referencia a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que "me pareció adecuado no modificar las tasas mientras observamos cómo" evolucionan las tendencias de la inflación.

Señaló que los factores que impulsan la inflación, como los aranceles, la guerra en Oriente Medio y la inversión vinculada al sector de la inteligencia artificial, podrían remitir, lo que contribuiría a reducir las presiones generales sobre los precios. Dicho esto, Cook señaló: "Estoy firmemente comprometida con el restablecimiento de la estabilidad de precios".

La gobernadora de la Fed también señaló en su discurso que el mal ⁠estado de ánimo de los consumidores está relacionado con una serie de factores, entre ellos la inflación.

Asimismo, dijo que, hasta la fecha, "las predicciones más alarmistas sobre la pérdida de puestos de trabajo a causa de la inteligencia artificial no se han materializado", aunque siguen existiendo riesgos.